무보, 중진공과 온라인 수출 안전망 구축…수출보험 사각지대 해소 기대

AI 핵심 요약beta
- 한국무역보험공사와 중진공이 21일 중소기업 온라인 수출 지원 업무협약을 체결했다
- 양 기관은 글로벌 쇼핑플랫폼 단체보험 등으로 온라인 수출 안전망을 공동 구축한다
- 아마존 등 6개 플랫폼 이용 450여개사는 플랫폼 파산 시 최대 3만달러까지 보상받는다
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플랫폼 파산시 최대 3만달러 보상
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국무역보험공사(사장 장영진)가 중소벤처기업진흥공단과 손잡고 중소기업의 온라인 수출 안전망 구축에 나선다.
무보는 21일 서울 종로구 본사에서 중진공과 수출 중소기업의 온라인 수출 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 K-소비재 수출 확대와 온라인 거래 수요 증가에 따라 중소기업의 온라인 수출 안정화를 지원하기 위해 마련됐다.
양 기관은 '글로벌 쇼핑플랫폼 단체보험' 지원사업을 공동 운영해 플랫폼 이용 수출기업의 성장 기반을 마련할 계획이다.
무보는 글로벌 쇼핑플랫폼 이용기업을 대상으로 ▲단체보험 지원 ▲국외기업 신용조사 수수료 50% 할인 ▲수출 초보기업 무역보험 우대 ▲맞춤형 수출 컨설팅 등을 제공한다.
중진공은 ▲단체보험 보험료 지원 ▲고비즈코리아 입점 등 해외 판로개척 지원 ▲무역보험 교육 프로그램 소개 ▲컨설팅 모집 지원 등에 협력한다.
특히 양 기관이 협력해 출시한 '글로벌 쇼핑플랫폼 단체보험'을 통해 아마존·쇼피·이베이재팬 등 6개 플랫폼을 이용 중인 450여개사는 플랫폼이 파산해 수출대금이 정산되지 않을 경우 최대 3만달러 이내에서 피해액을 보상받을 수 있다.
장진욱 무보 부사장은 "그간 무역보험 사각지대에 놓였던 온라인 수출까지 안전망을 확대해 더 많은 중소기업이 혜택을 받을 수 있게 됐다"며 "앞으로도 변화하는 수출 환경에 발맞춰 무역보험의 역할과 기능을 지속적으로 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
gkdud9387@newspim.com