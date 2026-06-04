입시업계 "6월 모평 수학, 공통 21·22번이 최상위권 가를 변수"

종로·이투스 "작년보다 비슷하거나 다소 쉬워"

작년 수능보다 부담 낮아졌지만 변별력은 유지

지수·로그 예상 깬 수열 문항이 체감 난도 높여

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 입시업계는 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 수학영역이 지난해 수능보다 전반적으로 쉽게 출제됐지만 공통과목 21·22번과 선택과목 4점 문항에서 고득점 수험생 간 변별력은 유지됐다고 봤다.

특히 공통 22번은 지난해 모의평가와 수능에서 주로 출제됐던 지수·로그함수가 아닌 수열의 귀납적 정의 문항으로 나와 기존 출제 흐름에 맞춰 대비한 수험생들은 다소 당황했을 수 있다는 분석이다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

4일 이투스에듀와 종로학원의 수학영역 출제 경향 분석을 종합하면, 지난해 수능보다 전반적인 부담은 낮아졌지만 공통과목과 선택과목의 일부 고난도 문항을 통해 상위권 변별력은 유지됐다고 분석했다.

임성호 종로학원 대표는 "이번 6월 모의평가 수학은 지난해 수능보다 다소 쉽게 출제됐다"며 "쉬운 문항은 지난해 본수능보다 더 쉬워졌지만 상위권 변별력을 확보할 수 있는 문항은 지난해와 비슷한 수준으로 출제됐다"고 밝혔다.

김병진 이투스 교육평가연구소장도 "이번 6월 모의평가 수학은 전년도 수능과 비교해 비슷하거나 약간 쉽게 출제됐다"며 "수능보다 선택과목 출제 범위가 제한적인 만큼 공통과목을 중심으로 학습 완성도를 확인하는 것이 중요하다"고 분석했다.

입시업계는 이번 시험에서 전반적인 난도는 지난해 수능보다 다소 낮지만 공통과목 후반부 문항과 선택과목 4점 문항에서 풀이 방향 설정과 사고 과정을 요구하는 문제가 출제되면서 고득점대 수험생 간 차이는 벌어질 수 있다고 봤다.

가장 까다로운 문항은 공통과목 21번과 22번이다. 종로학원은 공통문항 가운데 21번과 22번을 가장 어려운 문항으로 꼽았다. 21번은 미분 단원의 주관식 4점 문항, 22번은 수열 단원의 주관식 4점 문항으로 출제됐다.

특히 22번은 수험생들의 체감 난도를 높였을 가능성이 있는 문항으로 분석됐다. 지난해 6월 모의평가와 9월 모의평가, 본수능에서 공통 22번이 모두 지수·로그함수 단원에서 출제됐던 흐름과 달리 이번에는 수열의 귀납적 정의가 출제됐기 때문이다. 기출 흐름에 맞춰 지수·로그함수 고난도 문항을 예상했던 수험생이라면 문항 배치 변화에 당황했을 수 있다는 설명이다.

임 대표는 "지난해 6월과 9월 모의평가, 본수능에서는 공통 22번이 모두 지수·로그함수 단원에서 출제됐지만 이번 6월 모의평가에서는 수열의 귀납적 정의 문제가 나왔다"며 "현장에서 수험생들이 다소 당황했을 수 있다"고 말했다.

김 소장 역시 공통과목의 문항 배치 변화에 주목했다. 그는 "수학Ⅰ은 지난해 수능과 비슷한 문제 배열을 보였지만 고난도 문항의 소재가 달라졌다"며 "낯선 문항 배치에 대한 적응력과 사고 과정 확립이 필요하다"고 밝혔다.

선택과목은 확률과 통계, 미적분, 기하 모두 23번부터 30번까지 8문항씩 출제됐다. 입시업계는 선택과목 전반의 난도가 지난해 수능과 대체로 비슷한 수준이었다고 평가했다. 다만 종로학원은 미적분은 지난해보다 다소 쉽게 출제됐고, 확률과 통계와 기하는 지난해와 비슷한 수준이었다고 분석했다.

확률과 통계에서는 28번과 30번이 변별 문항으로 꼽혔다. 28번은 경우를 나눠 확률의 덧셈정리를 활용하는 문항, 30번은 같은 것이 있는 순열 문항이었다. 김 소장은 "30번은 중복조합을 구하는 아이디어인 칸막이 개념을 연습해 두지 않은 학생에게는 고난도로 느껴질 법한 문항"이라고 설명했다.

미적분에서는 28번과 30번이 까다로운 문항으로 분류됐다. 28번은 교점의 x좌표를 식으로 두고 음함수의 미분법을 활용하는 문항이었고 30번은 미분 가능 조건과 극값 조건을 활용해 함수를 찾는 문항이었다.

기하에서는 28번과 29번이 이차곡선 단원에서 출제돼 난도가 있는 문항으로 꼽혔다. 30번은 평면벡터의 내적을 해석해 최댓값과 최솟값을 구하는 문항으로, 선택과목 기하에서 가장 까다로운 문항이었다는 평가가 나왔다.

입시업계는 이번 시험에서 매우 복잡한 계산을 요구하는 이른바 '킬러문항'은 출제되지 않은 것으로 봤다. 대신 공통과목 21·22번과 선택과목 후반부 문항을 통해 사고력과 문제 적응력을 묻는 방식으로 변별력을 확보했다는 분석이다.

임 대표는 "지난해보다 전반적인 난도는 다소 낮아졌지만 상위권 변별력은 확보될 수 있도록 출제됐다"며 "매우 복잡한 계산 등을 요구하는 고난도 킬러문항은 출제되지 않은 것으로 보인다"고 말했다.

김 소장은 "고난도 문항의 출제 분야가 실제 수능과 다르게 나타나는 경우도 있는 만큼 이번 시험 결과만으로 올해 수능 경향을 단정해서는 안 된다"며 "자신의 학습 상태와 견줘 이후 학습 방향과 보완할 부분을 찾는 자료로 활용해야 한다"고 조언했다.

jane94@newspim.com