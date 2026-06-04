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6월 모평 수학, 작년 수능과 비슷…"개념 이해로 변별력 확보"

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AI 핵심 요약

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  • EBS가 4일 6월 수능모평 수학이 작년 수능과 비슷했다고 밝혔다.
  • 기본 개념 이해와 조건 해석 능력이 변별력을 가른다고 분석했다.
  • EBS 연계율은 50%였고 학교수업 중심 출제였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공통 21·22번 변별력 높아…수열 귀납적 정의 출제
EBS 연계율 50%…30문항 중 15문항 연계
"사교육식 풀이기술보다 개념·조건 해석 능력 평가"

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 6월 모의평가 수학영역은 지난해 수능과 비슷한 수준으로 출제된 것으로 분석됐다. 문제풀이 요령보다 교육과정에서 배운 기본 개념과 원리를 정확히 이해하고 문항에 제시된 조건을 해석하는 능력이 중요했던 시험이라는 평가다.

EBS는 4일 교육부 세종청사에서 '2027학년도 수능 6월 모의평가 수학영역 출제 경향' 브리핑을 통해 이번 6월 모평 수학영역은 작년 수능과 유사한 수준에서 출제됐고, 개념 이해를 바탕으로 한 출제 기조를 유지하면서도 변별력을 확보했다고 밝혔다. 

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 2027학년도 대학수학능력시험 6월 모의평가 시행일인 4일 오전 송파구 잠신고등학교에서 학생들이 시험 준비를 하고 있다. 2026.06.04 photo@newspim.com

EBS는 수학영역 전반에 대해 2015 개정 수학과 교육과정의 내용과 수준에 근거해 다양한 난이도의 문항이 고르게 출제됐다고 분석했다. 주어진 상황을 이해하고 논리적으로 추론해 해결하는 문항, 여러 수학 개념과 원리를 종합적으로 적용해야 하는 문항이 포함돼 중·상위권 학생을 변별할 수 있도록 했다는 설명이다.

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공통과목에서는 수학Ⅰ과 수학Ⅱ가 각각 11문항씩 출제됐다. 수학Ⅰ은 지수함수와 로그함수 4문항, 삼각함수 3문항, 수열 4문항으로 구성됐다. 수학Ⅱ에서는 함수의 극한과 연속 2문항, 미분 5문항, 적분 4문항이 출제됐다.

수학Ⅰ 14번은 코사인함수의 주기와 최대·최소를 이해하면 복잡한 계산 없이 해결할 수 있는 문항으로 꼽혔다. 22번은 귀납적으로 정의된 수열에서 각 항이 만들어지는 규칙을 찾아야 하는 문항으로, 상위권 변별력이 비교적 높을 것으로 예상됐다.

수학Ⅱ 15번은 정적분과 넓이의 관계를 바탕으로 함수를 추론하는 문항이다. 21번은 삼차함수의 그래프 개형과 이차함수 그래프의 관계를 활용해 조건을 만족하는 함수를 구해야 하는 문항으로, 공통과목에서 변별력이 높은 문항 중 하나로 분석됐다.

남치열 백석고 교사는 이날 브리핑에서 "문제 풀이 기술을 요구하는 문제보다는 기본 개념을 충실히 학습한 학생들이 수월하게 접근할 수 있는 문제가 다수 출제됐다"며 "학교 교육과정에서 다루지 않는 내용의 문항, 지나친 계산을 요구하거나 불필요한 개념으로 실수를 유발하는 문항은 배제됐다"고 설명했다.

다만 남 교사는 "수학이 무조건 전반적으로 쉬웠다고 보기는 어렵다"며 "작년 수능에서도 공통과목에서 가장 어려운 문항이 21번과 22번이었는데 이번 6월 모의평가에서도 수학Ⅱ 21번과 수학Ⅰ 22번 문항이 가장 변별력이 높은 문항으로 분석됐다"고 말했다.

특히 수학Ⅰ 22번에 대해서는 "작년에는 지수함수와 로그함수의 관계에 대한 성취기준이 계속 출제됐는데 올해에는 수열의 귀납적 정의가 22번 최고난도 문항으로 출제된 점이 바뀐 점"이라며 "문항 구성이 바뀌었다기보다 평소 학생들이 개념 이해에서 놓치기 쉬운 부분들을 정확하게 묻는 문항들이 출제된 것으로 분석했다"고 설명했다.

선택과목도 교육과정상 기본 개념을 바탕으로 문제해결력을 평가하는 데 초점이 맞춰졌다. 확률과 통계는 경우의 수 4문항, 확률 4문항으로 구성됐다. 확률과 통계 28번은 주사위를 던져 나온 눈의 수에 따라 달라지는 상황을 이해하고 조건을 만족하는 경우를 찾아 확률을 구하는 문항으로, 계산량은 많지 않지만 조건 해석력이 요구돼 상위권 변별력을 확보한 문항으로 평가됐다.

미적분은 수열의 극한 3문항, 미분법 5문항으로 구성됐다. 미적분 28번은 매개변수로 나타낸 함수의 미분법과 지수함수의 극한을 활용하는 문항이며, 30번은 합성함수의 미분법과 미분가능 조건, 극값을 이용해 삼차함수의 함숫값을 구하는 문항이다. 기하는 이차곡선 4문항, 평면벡터 4문항이 출제됐다. 기하 28번은 타원의 성질과 코사인법칙을 활용해 타원의 단축 길이를 구하는 문항으로 변별력이 있는 문항으로 꼽혔다.

EBS 연계율은 50%로 집계됐다. 전체 30문항 중 15문항이 EBS 수능 연계교재와 연계됐다. 공통과목에서는 수학Ⅰ과 수학Ⅱ를 합쳐 11문항이 연계됐고, 선택과목인 확률과 통계·미적분·기하에서는 각각 4문항씩 연계됐다. 연계 방식은 개념과 원리의 활용, 문항의 축소·확대·변형, 자료 상황 활용 등으로 이뤄졌다.

EBS는 이번 시험에 대해 "사교육에서 문제풀이 기술을 반복적으로 익힌 학생에게 유리한 문항이나 풀이 시간이 과도하게 오래 걸리는 문항은 출제되지 않았다"며 "학교 수업과 EBS 연계교재를 통해 충분히 대비할 수 있는 문항들로 구성됐다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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