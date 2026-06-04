성평등가족부, 학교 밖 청소년 수능 모평 응시료 전액 지원

6월·9월 모의평가 회당 1만2000원 지원

꿈드림센터 입시설명회·맞춤 상담도 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 대학 진학을 준비하는 학교 밖 청소년을 대상으로 2027학년도 대학수학능력시험 모의평가 응시료를 지원한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 학교 밖 청소년이 대입을 준비하는 과정에서 부담해야 했던 모의평가 응시 비용을 덜어주기 위해 올해 새로 도입됐다. 재학생과 달리 학교 밖 청소년은 그동안 모의평가 응시료를 개별적으로 부담해야 해 진학 준비 과정에서 상대적으로 지원 사각지대에 놓여 있다는 지적이 있었다.

원민경 성평등가족부 장관이 14일 오후 서울 광진구 뚝섬한강공원에서 열린 2026 청소년 도박문제 예방주간 행사에서 축사를 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

지원 대상은 올해 한국교육과정평가원이 주관하는 6월·9월 수능 모의평가에 응시하는 9~24세 학교 밖 청소년이다. 신청 기간은 이날부터 9월 30일까지다.

지원 금액은 응시료 전액이다. 회당 1만2000원씩, 1인당 최대 2만4000원까지 지원받을 수 있다. 신청은 '청소년1388' 누리집에서 서비스 신청 메뉴를 통해 할 수 있으며, 안내 포스터의 QR코드를 활용한 신청도 가능하다.

성평등부는 응시료 지원과 함께 학교 밖 청소년의 대학 진학 준비를 돕기 위한 입시 지원 프로그램도 운영한다. 전국 학교밖청소년지원센터인 꿈드림센터를 중심으로 지역별 대학의 2027학년도 입시 전형 주요 내용과 지원 전략을 안내하는 입시설명회를 열고 청소년의 진로와 적성을 반영한 1대1 맞춤형 진학 상담도 제공한다.

대학 입시설명회와 맞춤형 컨설팅 참여를 원하는 학교 밖 청소년은 거주 지역 꿈드림센터에 문의하거나 청소년1388 누리집에서 일정과 신청 방법을 확인하면 된다.

원민경 성평등가족부 장관은 "학교 밖에 있다는 이유로 배움과 도전의 기회에서 소외되지 않아야 하고, 진로와 미래를 준비하는 과정에서도 차별 없이 필요한 지원이 제공돼야 한다"며 "학교 밖 청소년들이 자신의 가능성을 충분히 펼치고 우리 사회의 당당한 구성원으로 성장할 수 있도록 학업·진로·자립 지원체계를 더욱 촘촘하게 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com