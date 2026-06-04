이승기, 10월 단독 콘서트 '기승전: 락' 개최…4일 티켓 오픈

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 겸 배우 이승기가 단독 콘서트로 팬들과 만난다.

이승기가 오는 10월 24일과 25일 양일간 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 '2026 이승기 콘서트 '기승전: 락(樂)'을 개최한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 이승기 콘서트 포스터. [사진= DCI.] 2026.06.04 alice09@newspim.com

공연 타이틀명은 이야기의 흐름을 의미하는 '기승전'과 음악을 뜻하는 '락'을 결합한 표현으로, 삶의 수많은 장면과 시간을 지나온 이승기의 이야기가 음악을 통해 관객들과 다시 연결된다는 의미를 담고 있다.

이승기는 앞서 '2023 이승기 아시아투어 콘서트 '소년, 길을 걷다 - 챕터2(Chapter2)'와 '2024 이승기 20주년 팬미팅 '7300+' 등을 통해 팬들과 가까이 호흡해 왔다.

특히 이번 공연은 팬미팅 형식으로 진행됐던 최근 공연들과 달리, 정식 단독 콘서트로는 2013년 이후 약 13년 만에 개최되는 무대라는 점에서 더욱 의미를 더한다.

이번 공연에서 이승기는 다채로운 무대를 펼칠 것을 예고하며 기대를 모으고 있다. '내 여자라니까', '삭제', '되돌리다', '스마일 보이(Smile Boy)', '결혼해 줄래' 등 오랜 시간 사랑받아온 대표곡은 물론, 다양한 선곡과 무대를 통해 이승기의 음악 여정을 집약한 공연을 선보일 예정이다.

'2026 이승기 콘서트 기승전 : 락' 티켓 예매는 4일 오후 6시 온라인 예매처 NOL 티켓에서 단독으로 오픈된다.

alice09@newspim.com