앤더블 미니 1집, 초동 73만장…역대 그룹 데뷔 앨범 4위

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앤더블이 데뷔 일주일 만에 국내외 음반, 음원 차트 정상을 휩쓸었다.

2일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면, 앤더블의 미니 1집 '시퀀스 01: 큐리어시티(Sequence 01: Curiosity)'는 발매 일주일 동안 총 73만 1673장 판매(집계기간 5월 26일~6월 1일)됐다.

그룹 앤더블. [사진 = 뉴스핌DB]

앤더블은 신보 발매 직후 한터차트 일간 앨범 차트와 써클차트 일간 리테일 앨범 차트 1위에 직행하며 성공적인 데뷔 신호탄을 쐈다.

특히 앨범 발매 단 3일 만에 누적 판매량 56만 장을 돌파하며 '하프 밀리언셀러' 반열에 오르며 남다른 존재감을 과시했다.

이로써 앤더블은 데뷔 앨범으로서는 이례적인 성과를 거두며 막강한 팬덤 화력을 증명했다. 이들은 역대 그룹 데뷔 앨범 초동 TOP4로 이름을 올리며 데뷔 일주일 만에 '차세대 톱티어'로 도약했다.

'시퀀스01: 큐리어시티'는 공개 직후 전 세계 23개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 톱10에 진입했고, 이에 힘입어 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 2위에도 이름을 올렸다.

또한 이번 앨범은 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 베스트 셀링 앨범 일간 차트 1위에 이어 주간 차트 2위를 차지하며 글로벌 인기를 입증했다.

타이틀곡 '큐리어스(Curious)'는 전 세계 13개 국가 및 지역 아이튠즈 '톱 송' 차트 1위와 벅스 실시간 차트 1위를 비롯해 뮤직비디오 역시 현재 조회수 1500만 뷰를 돌파하며 눈에 띄는 성과를 보이고 있다.

앤더블은 앞으로도 국내 음악방송은 물론 각종 예능, 웹 콘텐츠 등 다양한 플랫폼을 통해 전방위적 데뷔 활동을 전개해 나가며 국내외 팬들과의 접점을 넓혀갈 예정이다.

alice09@newspim.com