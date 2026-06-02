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[6·3 선거 D-1] 전국 판세 출렁...중도층에 안 통하는 민주 '내란세력 심판론'

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  • 더불어민주당은 2일 내란 세력 심판을 내세워 6·3 지방선거 총력전을 펼치고 있다.
  • 그러나 고물가·경제위기 속 내란 프레임이 중도층에 먹히지 않아 민주당 압승론이 흔들린다는 평가가 나온다.
  • 특검법 강경 드라이브와 내란론의 일관성 부족, 국민의힘 보수 결집으로 중도층이 정권 안정론으로 이동할 가능성이 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주 "내란 싹 잘라내야"...국민의힘 후보 '윤어게인 공천' 규정
중도층서 커지는 피로감…조작기소 특검법 역효과도

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거를 하루 앞두고 집권여당인 더불어민주당은 '내란 세력 심판을 통한 국가 정상화'를 전면에 내세우며 총력전에 이어가고 있다.

그러나 선거 종반 보수 지지층이 집결하고 민주당 후보들에 대한 각종 의혹과 논란이 불거지며 접전지가 늘어나면서, 지난 대선 승리 배경으로 꼽혔던 '내란 세력 심판론'이 이번 선거에서는 힘을 발휘하지 못하고 있다는 평가가 나온다.

정정래 더불어민주당 대표 [사진=뉴스핌 DB]

◆ 민주 "반드시 승리해 내란 싹 잘라내야"...국민의힘 후보 '윤어게인' 공천으로 규정

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-1

2일 정치권에 따르면 9회 전국동시지방선거 사전투표율은 역대 지선 최고치인 23.51%를 기록했다. 이를 두고 강준현 민주당 수석대변인은 '내란 세력 심판론과 이재명 정부 국정 운영 뒷받침을 위한 (유권자들의) 의지가 반영된 결과'라고 해석했다.

정청래 민주당 대표는 전국 유세 현장을 다니며 "아직도 내란은 끝나지 않았고 여전히 반성하지 않는 내란 세력이 곳곳에서 준동하고 있다"며 "반드시 승리해 내란의 싹까지 잘라내고 무너진 민주주의를 바로 세워야 한다"고 강조하고 있다.

국민의힘을 내란 세력으로 규정하고 이번 선거를 통해 정치적 심판이 필요하다는 메시지를 반복하고 있는 것이다.

민주당은 특히 국민의힘의 6·3 지방선거 및 재보궐선거 후보 공천을 '윤어게인 공천'이라고 비판하며 공세를 이어가고 있다.

12·3 비상계엄 당시 국회의 계엄 해제 표결 방해 의혹을 받고 있는 추경호 대구시장 후보나 윤석열 정부 방송통신위원회 위원장이었던 이진숙 대구 달성군 국회의원 보궐선거 후보 등이 대표적이다.

윤석열 전 대통령 [사진=뉴스핌 DB]

◆ "일반 시민들에게 내란은 끝난 것...특검법에 대한 견제 의식도"

그러나 선거 초반 거론되던 민주당 압승론이 흔들리고 전국 곳곳에서 접전 구도가 형성되는 등 판세가 출렁이자 당 안팎에서는 '내란 세력 심판론'이 동력을 잃고 있다는 지적이 제기된다.

한 민주당 관계자는 "민주당 지지층한테는 확실히 먹히고 있지만 중도층한테는 별로 효과가 없는 것 같다"며 "지금은 전쟁으로 인한 고유가와 고물가 부담이 더 심각한 상황이라 내란보다는 경제 위기 극복을 부각하는 것이 더 효과적이지 않을까 생각한다"고 말했다.

또 다른 민주당 관계자는 "일반 시민들이 느끼기에는 윤석열 전 대통령이 구속도 되고 재판을 받고 있는 상황에서 이제 내란은 다 끝난 것 아닌가 싶을 것"이라며 "또 민주당도 특검법을 발의하면서 워낙 강경하게 나간 부분이 있다 보니 이걸 견제하려는 인식이 존재하는 것 같다"고 설명했다.

이종훈 정치평론가는 "내란 세력 심판에 대한 일관성이 없었던 게 문제"라고 진단했다. 그는 "처음에 발의한 3대 특검법은 내란 종식을 지향한 것이 맞다. 그러나 이후 발의한 조작기소 특검법은 '이재명 대통령 공소취소 특검법'으로 불리는 것처럼 그 성격이 확연히 다르다. 이것이 중도로 하여금 이탈하게 만든 요인"이라고 설명했다.

이 평론가는 "다만 국민의힘이 최근 취하고 있는 선거 전략을 보면 이명박·박근혜 전 대통령을 유세에 등장시키고 장동혁 대표는 여전히 극우지향적으로 가고 있어서 결국 중도층은 '정권 안정론'을 선택할 가능성이 높다"고 전망했다.

jeongwon1026@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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