[6·3 선거 D-2] 정청래, 충청·영남 순회 유세…장동혁, 제주·울산서 표심 공략

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정청래, 천안·괴산·안동·울산 돌며 광역단체장 후보 지원

장동혁, 제주 전통시장 방문 뒤 울산 신정시장 유세 예정

이준석, 인천 선대위 회의 후 동탄 카림애비뉴·센트럴파크 집중 유세

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거를 이틀 앞둔 1일 여야 선거대책위원장들은 전국 각지에서 막판 표심 공략에 나선다.

더불어민주당은 충청권과 영남권을 잇는 종단 유세를 진행하고 국민의힘은 제주와 울산을 방문해 지지층 결집에 집중한다. 개혁신당은 경기 화성 동탄에서 집중 유세를 이어간다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 정정래 더불어민주당 대표가 28일 오후 서울 마포구 망원역 앞에서 유동균 마포구청장 후보 지지를 호소하며 지원유세를 펼치고 있다. 2026.05.28 jk31@newspim.com

◆ 정청래, 천안서 안동·울산까지…충청·영남 종단 유세

정청래 더불어민주당 총괄상임선대위원장은 이날 오전 9시30분 충남 천안 박수현 충남도지사 후보 선거사무소에서 현장 중앙선거대책위원회의를 주재한다.

이어 오후 12시 충북 괴산 자갈자갈 공동체센터 앞 사거리에서 신용한 충북도지사 후보와 이차영 괴산군수 후보 지원유세 및 시민인사에 나선다.

오후 3시에는 경북 안동 안경나라 안동점 앞 삼거리에서 오중기 경북도지사 후보와 이삼걸 안동시장 후보 지원유세를 진행한 뒤 오후 6시30분 울산 국민은행 옥동점 앞 사거리에서 김상욱 울산시장 후보, 전태진 울산 남구갑 국회의원 후보, 최덕종 울산 남구청장 후보 지원유세를 이어갈 예정이다.

국민의힘 장동혁 상임선대위원장과 유정복 인천시장 후보가 지지를 호소하고 있다. [사진=유정복 후보 선거 캠프]

◆ 장동혁, 제주 민심 공략 뒤 울산행

장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장은 이날 오전 11시 제주 동문재래시장과 지하상가를 방문해 상인과 시민들을 만난다.

이어 오후 2시 서귀포 매일올레시장에서 거리 인사를 진행한 뒤 울산으로 이동해 오후 5시40분 신정시장 동문 앞에서 유세와 투표 참여 호소 활동에 나선다.

오후 6시부터는 신정시장 동문에서 남2문까지 시장 인사를 이어가며 막판 지지층 결집에 집중할 예정이다.

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 개혁신당 이준석 대표가 동해시민을 위해 일 할 사람으로 김홍수 후보의 지지를 호소하고 있다. 2026.05.16 onemoregive@newspim.com

◆ 이준석, 인천 선대위 회의 후 동탄 집중 유세

이준석 개혁신당 총괄선대위원장은 이날 오전 9시 인천 연수구 정승연 연수구갑 국회의원 후보 선거사무실에서 현장 중앙선대위원회를 개최한다.

이어 오후 5시 경기 화성 동탄 카림애비뉴에서 집중 유세를 진행하고 오후 7시에는 동탄 센트럴파크에서 유세를 이어간다.

개혁신당은 선거 막판까지 화성 동탄 지역에 화력을 집중하며 수도권 핵심 승부처 공략에 나설 계획이다.

oneway@newspim.com