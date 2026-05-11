한기대, AI 리터러시 등 다루는 24개 온라인 강의 순차 공개

AI 핵심 요약beta
- 고용노동부와 한국기술교육대가 11일 AI 리터러시 등 24개 이러닝 과정을 제공한다.
- 스마트 직업훈련 플랫폼 STEP을 통해 이달부터 7월까지 공개한다.
- 청각장애인 수어 통역을 삽입해 학습격차 해소와 실무 교육을 강화한다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부와 한국기술교육대학교 온라인평생교육원은 전 국민 인공지능(AI) 기본 소양 강화 및 디지털 학습격차 해소를 위한 AI 리터러시 등 24개 이러닝(e-learning) 과정을 제공한다고 11일 밝혔다.
이번 과정은 스마트 직업훈련 플랫폼 스텝(STEP)을 통해 이달부터 오는 7월까지 차례대로 공개된다. 콘텐츠는 ▲경영·금융·교육훈련·디자인·제조 생산성 및 품질 5개 분야의 AI 리터러시 7개 과정 ▲문화·예술·디자인·방송 등 6개 분야의 산업 직무에 AI를 접목한 'AI+X' 17개 과정으로 구성됐다.
바이오의약품 생산과 AI 공정 최적화(12차시), 기계 안전관리와 AI 리스크 분석(10차시) 2개 과정은 이달 11일 열린다.
이번 과정에는 청각장애인 등 교육 취약계층의 학습권 보장을 위해 수어 통역 영상도 삽입됐다.
한연희 온라인평생교육원장은 "AI 활용 역량은 급변하는 미래 사회에서 누구나 갖춰야 할 핵심 경쟁력"이라며 "앞으로도 국민 누구나 AI를 적극적으로 활용하고 고품질의 이러닝 콘텐츠를 지속적으로 개발해 디지털 학습 격차를 해소하고 실무 중심의 교육 생태계를 조성하겠다"고 말했다.
sheep@newspim.com