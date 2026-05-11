정부, 전문대 AI 전환 이끌 24개 사업단 선정…2년간 재정 지원

35개 전문대 참여…올해 사업단별 10억원 지원

재학생·재직자 대상 맞춤형 AI 교육과정 운영

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국연구재단은 전문대학의 인공지능(AI)·디지털 전환(DX)을 지원하기 위한 2026학년도 에이아이디(AID, AI+Digital) 전환 중점 전문대학 지원사업 선정 결과를 11일 발표했다.

이번 사업은 전문대학을 중심으로 다양한 전공의 재학생은 물론 지역주민과 재직자까지 AI를 배우고 실제 업무와 산업 현장에서 활용할 수 있도록 지원하는 신규 사업이다. 교육부는 이를 통해 AI 역량을 갖춘 실무형 전문기술인재를 양성하고 전문대학이 지역 평생·직업교육 거점으로 역할을 넓히도록 한다는 방침이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해 선정평가에는 총 58개 사업단이 사업계획서를 제출했다. 교육부와 한국연구재단은 사업 목표와 추진 실적, 향후 계획, 운영 체계 등을 종합적으로 심사해 24개 사업단, 35개 전문대학을 지원 대상으로 선정했다.

선정된 사업단은 단독형 16개, 연합형 8개로 구성됐다. 권역별로는 수도권 7개, 대구·경북 5개, 호남·제주 3개, 부산·울산·경남 4개, 충청·강원 5개 사업단이 이름을 올렸다.

수도권에서는 경민대, 경복대, 대림대, 부천대, 청강문화산업대가 단독형으로 선정됐다. 연합형으로는 연성대가 동양미래대·인하공업전문대와, 유한대가 안산대와 각각 사업단을 꾸렸다.

대구·경북권에서는 계명문화대, 구미대, 대구과학대, 영남이공대, 영진전문대가 선정됐다. 호남·제주권에서는 순천제일대와 조선이공대, 전주비전대와 전주기전대, 제주한라대와 군장대·한영대가 연합형 사업단으로 참여한다.

부산·울산·경남권에서는 동의과학대, 연암공과대, 울산과학대가 단독형으로 선정됐고, 경남정보대는 마산대·춘해보건대와 연합형 사업단을 구성했다. 충청·강원권에서는 강원도립대, 충북보건과학대, 한림성심대가 단독형으로, 대전보건대와 우송정보대, 연암대와 혜전대가 연합형으로 선정됐다.

선정 사업단은 이의제기 절차 등을 거쳐 최종 확정된다. 최종 선정 사업단은 2026년 5월부터 2028년 2월까지 2년간 재정 지원을 받는다. 올해 지원 규모는 사업단별 10억원씩 총 240억원이다. 2027년 지원액은 추후 확정되며, 연차평가 결과에 따라 사업단별로 차등 지원될 예정이다.

각 사업단은 단순한 AI 도구 활용 교육을 넘어 산업 현장의 문제를 AI로 해결할 수 있는 교육과정을 운영한다. 대학별 강점 분야와 지역 산업 여건을 결합한 AI·DX 특화 모형을 마련하고 실습실과 스마트 강의실 등 교육 인프라도 구축한다. 학생과 교직원이 생성형 AI를 활용할 수 있도록 관련 계정도 보급할 계획이다.

사업계획 우수사례도 함께 제시됐다. 청강문화산업대는 전공별 창작 과정에 AI를 적용하는 표준 지침을 개발해 학생들의 AI 기반 창작 역량을 높일 계획이다. 울산과학대는 자동차·조선 등 지역산업 분야의 중소기업 전문가를 교육과정 구성에 참여시켜 현장 수요에 맞는 AI 활용 교육을 추진한다.

연암대와 혜전대는 스마트 농업 분야에 특화한 연합형 사업단을 운영한다. 연암대는 생산·재배 분야, 혜전대는 가공·유통 분야의 강점을 살려 스마트팜 가치사슬 전반을 아우르는 교육 모델을 구축한다는 구상이다.

최교진 교육부 장관은 "AI·디지털 전환 시대에는 지역 산업수요에 맞춰 AI 역량을 갖춘 전문기술인재를 길러내는 것이 중요하다"며 "선정된 사업단을 중심으로 전문대학이 재학생뿐 아니라 지역주민과 재직자를 아우르는 평생·직업교육 거점 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com