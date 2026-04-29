오토메타, 105억 규모 시리즈 A 투자 유치

AI 핵심 요약beta
- 오토메타가 29일 105억 원 시리즈 A 투자 유치했다.
- 아이엠투자파트너스 등 다수 VC가 참여했다.
- Zenith AI 고도화와 글로벌 진출을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = AI 기반 엔터프라이즈 IT 기업 오토메타가 105억 원 규모의 시리즈 A 투자 유치를 완료했다고 밝혔다.
이번 투자에는 아이엠투자파트너스를 비롯해 SBI인베스트먼트, IBK캐피탈, 삼성증권, 리니어벤처캐피탈, 위벤처스 등이 참여했다.
오토메타는 대기업 및 중견기업을 대상으로 AI 기반 엔터프라이즈 IT 인프라를 구축하는 기업으로, 온톨로지 기반 엔진을 활용한 플랫폼 'Zenith AI'를 제공하고 있다. 해당 플랫폼은 소프트웨어 개발 전 과정을 자동화하고, 프로젝트 수행 과정에서 축적된 데이터를 기반으로 조직의 업무 지식을 지속적으로 확장하는 구조를 갖춘 것이 특징이다.
회사는 지난 8년간 7개국 80여 개 기업을 대상으로 프로젝트를 수행하며 관련 데이터를 축적해 왔다고 설명했다.
오토메타는 이번 투자를 통해 AI 에이전트 플랫폼 고도화, 기업 현장 적용 확대, 글로벌 시장 진출을 추진할 계획이다. 회사 측은 기업의 개발 및 운영 방식 개선을 위한 기술 고도화를 지속하겠다고 밝혔다.
whitss@newspim.com