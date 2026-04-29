자담치킨, '2026 AI 숏필름 페스티벌' 종료… 대상에 '뿌슐렐라' 선정

AI 핵심 요약beta
- 자담치킨이 신메뉴 '뿌슐랭치킨'을 주제로 진행한 AI 숏필름 페스티벌의 최종 수상작을 29일 공개했다.
- 지난 3월 25일부터 4월 19일까지 진행된 공모전에서 대상은 동화적 구성의 '뿌슐렐라'가 차지했다.
- 자담치킨은 기술과 브랜드 메시지를 결합한 소비자 참여형 콘텐츠 제작 방식을 향후에도 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 자담치킨이 신메뉴 '뿌슐랭치킨'을 주제로 진행한 '2026 자담 뿌슐랭 AI 숏필름 페스티벌(JAISF)'의 일정을 마무리하고 최종 수상작을 공개했다. 이번 공모전은 생성형 AI 기술을 활용해 영상 콘텐츠를 제작하는 참여형 프로젝트로 기획됐으며, 제품 콘셉트인 '치킨이 라면을 뿌쉈다'는 아이디어를 시각화하는 데 중점을 두었다. 특히 전문 제작 경험이 없는 일반 소비자들도 기술적 도구를 활용해 참여할 수 있도록 구성됐다.
공모전은 지난 3월 25일부터 4월 19일까지 진행됐으며, 출품작을 대상으로 1차 TOP 100 선정과 최종 심사 과정을 거쳐 수상자가 결정됐다. 심사 결과 대상은 동화적 구성과 브랜드 콘셉트를 결합한 '뿌슐렐라_세상에서 가장 바삭한 뿌슐랭의 동화'가 차지했다. 이어 역사적 배경을 차용한 '뿌슐랭의 유래'가 최우수상을, 히어로 서사를 도입한 '합체'가 우수상을 각각 수상했다. 또한 독특한 시각을 반영한 작품들을 위해 '취향저격상'이 신설되어 '내 미래보다 밝은 속살을 찾아서' 등의 작품이 선정됐다.
이번 페스티벌은 각 부문별 수상자에게 상금을 수여하는 방식으로 진행됐으며, 인기상 및 취향저격상 수상자에게도 소정의 상품권이 제공됐다. 자담치킨 관계자는 "기술과 브랜드 메시지를 결합해 소비자가 직접 콘텐츠 제작 과정에 참여할 수 있는 계기를 마련했다"며 "향후에도 다양한 디지털 기술을 활용해 고객과의 접점을 관리하고 브랜드 관련 창작 활동을 지원하는 방식을 검토할 계획"이라고 밝혔다. 자담치킨은 이번 수상작들을 공식 채널을 통해 순차적으로 공개할 예정이다.
ohzin@newspim.com