인도, 우회 경로 통해 UAE·사우디 원유 조달 정상화...LPG는 대미 의존도 높아져

사우디·UAE산 원유 수입량, 종전 평균치 웃돌아

베네수엘라·이란산 원유 구매 재개와 러시아산 수입 확대로 원유 가용성 확보

중동산 LPG는 대체 경로 없어...美산 LPG 수입량 역대 최고치

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국과 이란 간 분쟁이 2개월째 이어지며 호르무즈 해협 운항이 여전히 차질을 빚고 있는 가운데, 인도가 이달 우회 경로를 통해 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아산 원유를 정상 수준으로 공급받은 것으로 알려졌다. 다만, 액화석유가스(LPG) 부문에서는 미국산이 중동산을 대체하고 있다.

◆ 사우디·UAE, 동서 파이프라인 통해 對인도 공급 정상화

29일(현지 시간) 인도 이코노믹 타임스(ET)는 인도의 사우디산 원유 수입량이 평소 수준을 되찾았고, UAE로부터는 작년 평균치보다 훨씬 많은 양의 원유를 공급받고 있다며, 이들 두 나라 모두 호르무즈 해협을 우회하는 대체 경로를 통해 대인도 선적량을 늘리고 있다고 보도했다.

선박 추적 업체 케이플러(Kpler)에 따르면, 사우디는 이달 일 평균 69만 7000배럴의 원유를 인도에 공급했다. 이는 2025/26 회계연도의 평균치인 66만 800배럴보다 소폭 많은 것이다.

UAE의 이달 일평균 공급량은 61만 9000배럴을 기록했다. 직전 회계연도의 평균치인 43만 3000배럴 대비 43% 급증한 것이다.

사우디는 동서 횡단 송유관 '페트로라인'을 통해 인도 등에 원유를 공급하고 있다. 동부 페르시아만 연안의 원유 항구 라스 타누라에서 서부 홍해 연안의 얀부 항구를 잇는 총장 1200km의 페트로라인은 전쟁 전 하루 평균 약 77만 배럴이었던 원유 수송량을 최대 700만 배럴로 끌어올렸다.

UAE는 원유 집결지인 합샨과 오만만의 푸자이라 급유 터미널을 잇는 길이 약 400km의 아부다비 원유 파이프라인(ADCOP)를 통해 하루 150만~180만 배럴의 원유를 호르무즈 해협을 거치지 않고 인도양으로 보낼 수 있다.

케이플러의 수석 연구 분석가인 니킬 두베이는 "사우디와 UAE의 공급량 증가, 이란과 베네수엘라산 원유 수입 재개, 그리고 러시아산 원유 구매량 증가가 걸프 지역의 공급 감소분을 부분적으로 상쇄하면서 인도의 이달 원유 가용성 확보에 기여했다"고 설명했다.

인도는 최근 약 7년 만에 이란산 원유 구매를 재개했고, 약 1년 만에 베네수엘라산 원유를 수입했다. 호르무즈 해협 통행 제한으로 원유 공급이 부족해지며 가격이 급등하자 미국이 이들 나라에 대한 제재를 완화한 가운데서다.

인도는 또한 미국의 한시적 제재 면제 조치를 적극 활용하며 3월 러시아산 원유 수입량을 전월 대비 두 배로 증가한 일평균 200만 배럴까지 늘렸다. 다만 가용 물량 감소, 11일 제재 면제 시한 만료 뒤 17일 면제 조치 연장이 발표되기까지의 공백, 인도 내 주요 러시아산 원유 구매처인 나야라 에너지의 정기 보수 등으로 인한 일시적 수요 감소 등으로 인해 이달 러시아산 원유 수입량은 160만 배럴로 감소했다.

호르무즈 해협을 지나지 않는 오만산 원유 공급량도 2025/26 회계연도의 하루 평균 1만 8000배럴에서 이달 10만 1000배럴로 늘었다.

케이플러에 따르면, 인도의 이달 1~26일 하루 평균 원유 수입량은 이란 전쟁 발발 전인 2월의 520만 배럴 대비 약 15% 줄어든 440만 배럴에 그쳤다. 제2대 원유 공급원인 이라크와 쿠웨이트·카타르의 공급이 여전히 중단된 상태이기 때문이라고 케이플러는 지적했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 인도의 美산 LPG 수입량, 사상 최고치 기록

액화석유가스(LPG) 부문에서는 대미 의존도가 높아지고 있다. 원유 수송은 사우디와 UAE의 동서 파이프라인으로 우회할 수 있지만, LPG는 전용 가압 탱크선으로만 운송해야 하기에 반드시 바닷길(호르무즈)을 지나야 한다.

4월 현재까지 인도의 미국산 LPG 수입량은 36만 1000톤(t)에 달하며 역대 최고치를 기록했다.

반면, 중동 국가로부터의 LPG 수입량은 급감했다. 인도의 최대 LPG 공급국인 UAE는 이달 1~25일 16만 3000톤의 LPG를 인도에 공급했는데, 이는 2월의 62만 6000톤 대비 급감한 것이다.

사우디와 카타르, 이란으로부터의 수입량은 각각 13만 8000톤, 8만 7000톤, 6만 1000톤으로 나타났다.

인도가 LPG 공급 차질을 완화하기 위해 공급원 다변화를 추진 중이지만, 이러한 노력이 단기 내에 성과를 내기는 어려울 것이라는 게 전문가들의 관측이다. 실제로 4월 현재까지 아르헨티나에서 1만 톤, 칠레에서 1만 3000톤 등 대체 시장에서 확보한 물량은 극히 소량에 불과했다.

케이플러 석유화학 부문 매니저인 유네스 아주지는 "인도는 LPG 수입량의 약 90%를 중동 걸프 지역에 의존해 왔다. 대체 공급원으로의 전환은 단기간에 실현 가능한 일이 아니다"며 "호르무즈 해협의 혼란으로 시장 공급이 이미 부족한 상황에서 다른 곳으로부터 LPG를 조달하려는 시도는 운송비와 시장 상황 악화로 인해 가격을 더욱 상승시킬 가능성이 높다"고 지적했다.

한편, 인도는 세계 3위의 원유 수입국이자 세계 2위의 LPG 수입국이다. 원유 수요의 80% 이상을 수입에 의존하고 있고, 이 중 절반가량이 호르무즈 해협을 통과해야 한다.

인도의 지난해 취사용 LPG 사용량은 3315만 톤(t)에 달했다. 이 중 약 60%가 수입 LPG였고, 수입량의 약 90% 중동산 LPG였다.

hongwoori84@newspim.com