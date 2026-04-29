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인도, 우회 경로 통해 UAE·사우디 원유 조달 정상화...LPG는 대미 의존도 높아져

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AI 핵심 요약

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  • 인도가 29일 사우디·UAE산 원유를 우회 파이프라인으로 정상 공급받았다.
  • 미국·이란 분쟁으로 호르무즈 해협 차질 속 이란·베네수엘라·러시아산 수입도 늘렸다.
  • LPG는 미국산이 사상 최고치로 중동산을 대체하며 공급 차질을 메웠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

사우디·UAE산 원유 수입량, 종전 평균치 웃돌아
베네수엘라·이란산 원유 구매 재개와 러시아산 수입 확대로 원유 가용성 확보
중동산 LPG는 대체 경로 없어...美산 LPG 수입량 역대 최고치

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국과 이란 간 분쟁이 2개월째 이어지며 호르무즈 해협 운항이 여전히 차질을 빚고 있는 가운데, 인도가 이달 우회 경로를 통해 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아산 원유를 정상 수준으로 공급받은 것으로 알려졌다. 다만, 액화석유가스(LPG) 부문에서는 미국산이 중동산을 대체하고 있다.

◆ 사우디·UAE, 동서 파이프라인 통해 對인도 공급 정상화

29일(현지 시간) 인도 이코노믹 타임스(ET)는 인도의 사우디산 원유 수입량이 평소 수준을 되찾았고, UAE로부터는 작년 평균치보다 훨씬 많은 양의 원유를 공급받고 있다며, 이들 두 나라 모두 호르무즈 해협을 우회하는 대체 경로를 통해 대인도 선적량을 늘리고 있다고 보도했다.

선박 추적 업체 케이플러(Kpler)에 따르면, 사우디는 이달 일 평균 69만 7000배럴의 원유를 인도에 공급했다. 이는 2025/26 회계연도의 평균치인 66만 800배럴보다 소폭 많은 것이다.

UAE의 이달 일평균 공급량은 61만 9000배럴을 기록했다. 직전 회계연도의 평균치인 43만 3000배럴 대비 43% 급증한 것이다.

사우디는 동서 횡단 송유관 '페트로라인'을 통해 인도 등에 원유를 공급하고 있다. 동부 페르시아만 연안의 원유 항구 라스 타누라에서 서부 홍해 연안의 얀부 항구를 잇는 총장 1200km의 페트로라인은 전쟁 전 하루 평균 약 77만 배럴이었던 원유 수송량을 최대 700만 배럴로 끌어올렸다.

UAE는 원유 집결지인 합샨과 오만만의 푸자이라 급유 터미널을 잇는 길이 약 400km의 아부다비 원유 파이프라인(ADCOP)를 통해 하루 150만~180만 배럴의 원유를 호르무즈 해협을 거치지 않고 인도양으로 보낼 수 있다.

케이플러의 수석 연구 분석가인 니킬 두베이는 "사우디와 UAE의 공급량 증가, 이란과 베네수엘라산 원유 수입 재개, 그리고 러시아산 원유 구매량 증가가 걸프 지역의 공급 감소분을 부분적으로 상쇄하면서 인도의 이달 원유 가용성 확보에 기여했다"고 설명했다.

인도는 최근 약 7년 만에 이란산 원유 구매를 재개했고, 약 1년 만에 베네수엘라산 원유를 수입했다. 호르무즈 해협 통행 제한으로 원유 공급이 부족해지며 가격이 급등하자 미국이 이들 나라에 대한 제재를 완화한 가운데서다.

인도는 또한 미국의 한시적 제재 면제 조치를 적극 활용하며 3월 러시아산 원유 수입량을 전월 대비 두 배로 증가한 일평균 200만 배럴까지 늘렸다. 다만 가용 물량 감소, 11일 제재 면제 시한 만료 뒤 17일 면제 조치 연장이 발표되기까지의 공백, 인도 내 주요 러시아산 원유 구매처인 나야라 에너지의 정기 보수 등으로 인한 일시적 수요 감소 등으로 인해 이달 러시아산 원유 수입량은 160만 배럴로 감소했다.

호르무즈 해협을 지나지 않는 오만산 원유 공급량도 2025/26 회계연도의 하루 평균 1만 8000배럴에서 이달 10만 1000배럴로 늘었다.

케이플러에 따르면, 인도의 이달 1~26일 하루 평균 원유 수입량은 이란 전쟁 발발 전인 2월의 520만 배럴 대비 약 15% 줄어든 440만 배럴에 그쳤다. 제2대 원유 공급원인 이라크와 쿠웨이트·카타르의 공급이 여전히 중단된 상태이기 때문이라고 케이플러는 지적했다.

호르무즈 해협이 사실상 봉쇄된 가운데 오만에 정박 중인 유조선 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 인도의 美산 LPG 수입량, 사상 최고치 기록

액화석유가스(LPG) 부문에서는 대미 의존도가 높아지고 있다. 원유 수송은 사우디와 UAE의 동서 파이프라인으로 우회할 수 있지만, LPG는 전용 가압 탱크선으로만 운송해야 하기에 반드시 바닷길(호르무즈)을 지나야 한다.

4월 현재까지 인도의 미국산 LPG 수입량은 36만 1000톤(t)에 달하며 역대 최고치를 기록했다.

반면, 중동 국가로부터의 LPG 수입량은 급감했다. 인도의 최대 LPG 공급국인 UAE는 이달 1~25일 16만 3000톤의 LPG를 인도에 공급했는데, 이는 2월의 62만 6000톤 대비 급감한 것이다.

사우디와 카타르, 이란으로부터의 수입량은 각각 13만 8000톤, 8만 7000톤, 6만 1000톤으로 나타났다.

인도가 LPG 공급 차질을 완화하기 위해 공급원 다변화를 추진 중이지만, 이러한 노력이 단기 내에 성과를 내기는 어려울 것이라는 게 전문가들의 관측이다. 실제로 4월 현재까지 아르헨티나에서 1만 톤, 칠레에서 1만 3000톤 등 대체 시장에서 확보한 물량은 극히 소량에 불과했다.

케이플러 석유화학 부문 매니저인 유네스 아주지는 "인도는 LPG 수입량의 약 90%를 중동 걸프 지역에 의존해 왔다. 대체 공급원으로의 전환은 단기간에 실현 가능한 일이 아니다"며 "호르무즈 해협의 혼란으로 시장 공급이 이미 부족한 상황에서 다른 곳으로부터 LPG를 조달하려는 시도는 운송비와 시장 상황 악화로 인해 가격을 더욱 상승시킬 가능성이 높다"고 지적했다.

한편, 인도는 세계 3위의 원유 수입국이자 세계 2위의 LPG 수입국이다. 원유 수요의 80% 이상을 수입에 의존하고 있고, 이 중 절반가량이 호르무즈 해협을 통과해야 한다.

인도의 지난해 취사용 LPG 사용량은 3315만 톤(t)에 달했다. 이 중 약 60%가 수입 LPG였고, 수입량의 약 90% 중동산 LPG였다.

hongwoori84@newspim.com

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공정위 "쿠팡 '총수'는 김범석" [세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 공정거래위원회가 쿠팡의 동일인, 이른바 총수를 쿠팡 법인에서 김범석 쿠팡Inc 의장으로 변경 지정했다. 쿠팡이 대기업집단으로 지정된 이후 법인을 동일인으로 봤던 공정위 판단이 5년 만에 뒤집힌 것이다. 김 의장이 동일인으로 지정된 데에는 동생 김유석씨가 부사장으로 재직하면서 4년간 쿠팡으로부터 받은 140억원 규모의 보수와 인센티브가 직접적인 영향을 미쳤다. 김 부사장이 주요 사업에 대해 구체적인 업무집행 방향에 영향력을 행사했다는 점도 공정위 판단의 근거가 됐다. 김범석 쿠팡 이사회 의장 [사진=로이터 뉴스핌] 공정위는 29일 이 같은 내용을 포함한 '2026년도 공시대상기업집단' 지정 결과를 공개했다. 다음 달 1일 자로 자산총액 5조원 이상인 공시대상기업집단은 102개, 소속회사는 3538개다. 전년보다 각각 10개, 237개 증가했다. 올해 가장 주목받은 기업은 쿠팡이다. 그동안 쿠팡은 공정거래법 시행령상 '법인 동일인 예외요건'을 충족한 것으로 인정돼 김 의장이 아닌 쿠팡 법인이 동일인으로 지정됐다. 사실상 기업집단을 지배하는 자연인이 있더라도 ▲자연인과 법인 중 누구를 동일인으로 지정하더라도 국내 계열회사 범위가 달라지지 않고 ▲자연인과 친족의 국내 계열회사 출자, 자금 대차, 채무보증 또는 경영 참여 등 사익편취 우려가 없는 경우 법인을 동일인으로 지정할 수 있는 제도다. 하지만 올해 지정 과정에서 이 같은 판단이 달라졌다. '기업집단을 지배하는 자연인의 친족이 국내 계열회사 경영에 참여하지 않아야 한다'는 요건을 충족하지 못했다는 취지다. 실제 김 부사장은 지난해에만 43만달러의 보수와 7만4401주의 양도제한 조건부 주식(RSU)을 받은 것으로 알려졌다. 2021년부터 4년간 쿠팡으로부터 받은 보수와 인센티브는 140억원 규모로 전해졌다. 공정위는 김 부사장이 주요 계열사 대표이사와 유사한 최상위 등급에 해당하고, 연간 보수와 처우도 등기임원에 준하는 수준이라고 봤다. 또 김 부사장이 물류·배송 정책 관련 정기·수시 회의를 수백 차례 주재하고, 쿠팡로지스틱스(CLS) 대표이사 등을 불러 주간 업무실적을 점검하거나 물량 확대, 배송 정책 변경 등 개선안을 논의한 사실도 확인했다. 주요 사업의 구체적 업무집행 방향에 사실상 영향력을 행사했다는 판단이다. 이번 결정으로 쿠팡은 앞으로 김 의장을 기준으로 동일인 관련자와 특수관계인 범위가 정해진다. 공시대상기업집단 소속회사는 대규모 내부거래 의결·공시, 비상장회사 중요사항 공시, 기업집단 현황 공시 의무를 부담한다. 특수관계인에 대한 부당한 이익제공 금지 규제도 적용받는다. 상호출자제한기업집단에 해당하면 상호출자 금지, 순환출자 금지, 채무보증 제한, 금융·보험사 의결권 제한도 추가로 적용된다. 공정위 관계자는 "이번 지정 결과를 바탕으로 지정된 집단에 대해 고도화된 분석을 통한 정보를 순차적으로 공개해 시장참여자에게 유용한 정보를 제공할 계획"이라고 말했다. 한편 쿠팡 측은 공정위 판단에 대한 행정소송을 예고했다. 쿠팡 관계자는 "김 의장의 동생은 공정거래법상 임원(대표이사·이사·감사·지배인 등)이 아니며 한국 계열사에 지분을 보유하고 있지 않다"며 "행정소송을 통해 성실히 소명할 것"이라고 말했다. wideopen@newspim.com 2026-04-29 12:00
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4년제 대학 평균 등록금 727만원 [서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국대학교육협의회는 2026년 4월 대학정보공시 분석 결과, 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금이 727만300원으로 전년보다 14만7100원 올랐다고 29일 밝혔다. 올해 대학정보공시 대상은 총 403개 대학이다. 교육부는 이 가운데 4년제 일반·교육대학 192개교와 전문대학 125개교를 대상으로 등록금 현황을 분석했다. 사이버대학, 폴리텍대학, 대학원대학 등 86개교는 분석 대상에서 제외됐다. 2026년 대학 평균 등록금 현황. (명령어: 기자가 관련 내용을 입력한 후 기사용 인포그래픽 제작을 주문했음). [일러스트=퍼플렉시티] 4년제 일반·교육대학 192개교 중 130개교가 2026학년도 등록금을 인상했다. 전체의 67.7%에 해당한다. 나머지 62개교, 32.3%는 등록금을 동결했다. 4년제 일반·교육대학의 연간 1인당 평균 등록금은 727만300원으로 집계됐다. 지난해 712만3100원보다 14만7100원 올라 2.1% 상승했다. 설립 유형별로는 사립대 평균 등록금이 823만1500원으로 국·공립대 425만원의 약 1.9배 수준이었다. 사립대 등록금은 전년보다 22만7500원 올라 2.8% 상승했고, 국·공립대는 1만2200원 올라 0.3% 상승하는 데 그쳤다. 소재지별 격차도 나타났다. 수도권 대학의 평균 등록금은 827만원으로, 비수도권 대학 661만9600원보다 165만400원 높았다. 전년 대비 상승률은 수도권이 2.7%, 비수도권이 1.6%였다. 계열별로는 의학계열 등록금이 가장 높았다. 4년제 일반·교육대학의 계열별 평균 등록금은 의학 1032만5900원, 예체능 833만8100원, 공학 767만7400원, 자연과학 732만3300원, 인문사회 643만3700원 순이었다. 전문대학 등록금도 올랐다. 전문대학 125개교 가운데 102개교가 2026학년도 등록금을 인상했고 23개교는 동결했다. 등록금을 올린 전문대학은 전체의 81.6%로, 4년제 일반·교육대학보다 인상 비율이 높았다. 전문대학의 연간 1인당 평균 등록금은 665만3100원으로 전년 647만8700원보다 17만4400원 올랐다. 상승률은 2.7%다. 전문대학도 사립과 공립 간 차이가 컸다. 사립 전문대 평균 등록금은 668만6600원으로 전년보다 17만5700원 올랐다. 반면 공립 전문대는 223만1200원으로 전년보다 4700원 낮아졌다. 소재지별로는 수도권 전문대학 평균 등록금이 708만1900원, 비수도권은 628만7800원으로 집계됐다. 두 권역 모두 전년보다 2.7% 상승했다. 전문대학 계열별 평균 등록금은 예체능 722만9300원, 공학 678만8600원, 자연과학 671만8700원, 인문사회 592만4200원 순이었다. 대학별 세부 공시자료는 이날 12시부터 대학알리미 누리집에 공개된다. 이번 4월 공시에는 등록금 현황, 등록금 납부제도 현황, 등록금 산정 근거, 대학의 사회봉사 역량 등 4개 세부항목이 포함됐다. jane94@newspim.com 2026-04-29 12:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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