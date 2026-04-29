모기업 지원에 숨 돌린 SK에코플랜트… IPO 재개 '중복상장 가이드'가 변수

SK 4000억 지원군… 1조원대 FI 정산 '연착륙'

7월 중복 상장 가이드라인 따라 IPO 재개 여부 관심

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = SK에코플랜트가 기업공개(IPO) 지연에 따른 재무적 투자자(FI)와의 갈등을 마무리하고, 경영 정상화와 사업 구조 재편에 속도를 내고 있다.

모회사인 SK㈜의 전격적인 자금 지원으로 대규모 현금 유출 부담을 덜어낸 가운데, 재무 안정성을 기반으로 수익성 중심의 사업 포트폴리오 재정비에 나설 것으로 보인다.

향후 IPO 재추진 시점은 오는 7월 발표 예정인 금융당국의 '중복 상장 가이드라인'이 핵심 변수로 꼽힌다. 해당 기준에 따라 지배구조와 사업 구조 전반의 조정 여부가 결정될 가능성이 있어, 상장 재개 시기를 가늠할 분수령이 될 전망이다.

◆ 모기업 SK 4000억 지원군… 1조원대 FI 정산 '연착륙'

[AI그래픽 = 송현도 기자]

29일 금융감독원 전자공시시스템과 투자은행(IB) 업계에 따르면, SK에코플랜트는 지난 28일 이사회를 열고 전환우선주(CPS) 약 133만주 취득을 위한 임시 주주총회 소집을 결의했다. 이번 결정은 지난 2022년 프리IPO(상장 전 투자유치) 당시 약속했던 2026년 7월 상장이 사실상 어려워짐에 따라 FI들의 투자금을 조기에 정산해 주기 위한 조치다.

주목할 점은 모기업인 SK㈜의 가세다. 당초 FI들이 보유한 지분 총액은 원금 기준 8000억원이며, 여기에 약속된 수익률을 더하면 정산 규모는 1조원 안팎에 달한다. 지난해 연결 기준 영업이익 3159억원이었던 SK에코플랜트로서는 단독으로 감당하기엔 부담스러운 규모였으나, 지주사인 SK㈜가 약 4000억원을 투입해 FI 보유 구주와 CPS 일부를 직접 인수하기로 하면서 숨통이 트였다.

나머지 6500억원 규모는 SK에코플랜트가 자기주식 취득 방식으로 상환한다. 양측은 상장 지연 시 적용되는 최대 위약벌 금리(연 12%) 대신, 협의를 통해 연 7.5%의 수익률을 적용하기로 합의했다. 이를 통해 SK에코플랜트는 최악의 시나리오 대비 수백억원의 비용을 절감하는 동시에, 지속적으로 발생하던 배당금 및 이자 부담을 해소하며 재무 구조를 개선하는 효과를 얻게 됐다.

대규모 자금 유출이 신사업 투자 위축으로 이어질 수 있다는 시장의 우려는 실제로는 미미할 것으로 보인다. 신사업 축인 AI 데이터센터나 반도체 생산시설(FAB) 구축은 직접 자산을 취득하는 투자가 아니라, SK하이닉스나 SK브로드밴드 등 그룹 계열사로부터 수주받는 도급 사업 형태이기 때문이다.

실제 SK에코플랜트는 최근까지 체질 개선의 덕을 보고 있다. 지난해 연결 기준 매출액은 12조1916억원으로 전년 대비 40% 증가했으며, 영업이익 역시 3159억원으로 40% 급증했다. 특히 AI 인프라 관련 사업의 매출 비중이 전체의 67%까지 올라오면서 과거 건설사 이미지에서 완전히 탈피했다는 평가를 받는다. 용인 반도체 클러스터와 청주 FAB 증설 등 굵직한 프로젝트가 대기 중인 만큼, 올해 1분기 실적 역시 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 또한 투자금 지출이 아닌 매출 창출원이기 때문에 자본 유출과는 결을 달리한다. 따라서 이번 결정이 투자 위축으로 이어지기는 어렵다는 분석이다.

◆ 7월 중복 상장 가이드라인 따라 IPO 재개 여부 관심

결국 남은 과제는 IPO 재추진 시점이다. 당초 올해 초 예비심사 청구가 이루어지지 못한 배경에는 시장 상황뿐 아니라 정책적 불확실성도 작용한 것으로 분석된다.

현재 금융당국은 모회사와 자회사가 동시 상장할 경우 발생하는 주주 권익 침해 방지를 위해 '중복 상장 가이드라인'을 마련 중이다. 시행 예정 시점은 7월경으로, 해당 가이드라인이 나와야 향후 IPO 재개 여부와 방향성을 결정할 수 있을 것이라는 전망이다. SK에코플랜트 입장에서도 정부 지침이 확정되지 않은 상태에서 무리하게 추진하기보다는 시장의 룰이 명확해진 뒤 대응한다는 방침인 것으로 보인다.

IB 업계 전문가는 "SK㈜의 지분 매입으로 SK에코플랜트에 대한 지주사 지분율이 71.2%까지 높아지며 지배력이 강화됐다"며 "정부의 가이드라인에 맞춰 주주 보호 대책 등을 보완한다면 하반기 중 상장 타임라인이 구체화될 수 있을 것"이라고 내다봤다.

dosong@newspim.com