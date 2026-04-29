코레일, 공공기관 고객만족도 '우수'…서비스 89점 최고

AI 핵심 요약beta
- 코레일이 29일 재정경제부 공공기관 고객만족도 조사에서 우수 등급을 받았다.
- 고속·일반·광역·화물 4개 사업 모두 기준을 충족하며 서비스 품질 89점으로 최고 평가를 받았다.
- 환경 개선과 편의 서비스 도입, 교통약자 시설 확대 등이 반영된 결과다.
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 한국철도공사(코레일)가 정부 주관 공공기관 고객만족도 조사에서 '우수' 등급을 받았다.
코레일은 재정경제부가 실시한 '공공기관 고객만족도 조사'에서 평가 대상 사업 전반에서 목표 점수를 달성하며 우수 기관으로 선정됐다고 29일 밝혔다. 이번 조사는 186개 공공기관을 대상으로 서비스 품질과 이용 만족도를 종합 평가한 결과다.
코레일은 고속·일반·광역·화물 등 4개 사업 모두에서 기준을 충족했다. 특히 '서비스 품질' 항목에서 89점을 기록해 전년 대비 2.9점 상승하며 가장 높은 평가를 받았다.
이는 열차 내 수하물 보관대 확충과 화장실 설비 개선 등 환경 개선과 함께, 셀프 좌석 변경, 레일택배 등 편의 서비스 도입, 전국 역과 사업소 대상 서비스 코칭, 교통약자 편의시설 확대 등이 반영된 결과로 분석된다.
차성열 코레일 여객사업본부장은 "고객 의견을 적극 반영해 철도 이용 환경을 지속적으로 개선하고 공공서비스 수준을 높여 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com