감성코퍼레이션 '스노우피크 어패럴', 중국 충칭 완샹청에 4호점 오픈

AI 핵심 요약beta
- 감성코퍼레이션이 중국 충칭의 프리미엄 쇼핑몰 완샹청에 스노우피크 어패럴 4호점을 열었다.
- 매장은 프라다, 티파니 등 글로벌 럭셔리 브랜드가 입점한 핵심 위치에 자리했다.
- 회사는 중국 주요 도시의 프리미엄 쇼핑몰 입점을 가속화할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 라이프스타일 아웃도어 기업 감성코퍼레이션이 중국 남서부 최대 상권인 충칭에 '스노우피크 어패럴' 4호점을 열었다고 29일 밝혔다.
감성코퍼레이션은 지난 25일 충칭의 프리미엄 쇼핑몰 '완샹청'에 약 330㎡ 규모의 신규 매장을 오픈했다. 이번 매장은 상하이 첸탄 타이구리, 광저우 타이구리에 이은 세 번째 백화점 입점 매장이다.
회사에 따르면 이번 매장은 쇼핑몰 외부 전면부에 위치해 있다. 해당 구역에는 프라다, 티파니, 로렉스 등 글로벌 럭셔리 브랜드만 입점해 있는 핵심 위치다. 매장은 브랜드의 '내추럴 럭셔리' 콘셉트를 구현하는 데 중점을 뒀다.
오픈 전날부터 주요 인사와 VIP들의 방문이 이어졌다. 고객들은 제품의 착용감과 품질 대비 가격대에 만족감을 보였다. 오픈식에는 충칭과 쓰촨, 윈난, 구이저우 등 중국 남서부 지역을 관할하는 완샹청 총괄 책임자가 참석했다.
김호선 감성코퍼레이션 대표는 "중국 시장 안착의 핵심은 단순히 매장 수를 늘리는 것이 아니라 우선적으로 타이구리나 완샹청과 같은 최고급 럭셔리 쇼핑몰에서 브랜드 인지도를 확고히 구축하는 것"이라며 "현지 파트너사인 비인러펀과의 전략적 협력을 통해 중국 전역으로 확장해 글로벌 라이프스타일 아웃도어 브랜드로 도약하겠다"고 강조했다.
감성코퍼레이션은 광저우와 충칭 거점 도시 입점을 발판으로 향후 중국 주요 1선 도시와 신1선 도시 내 프리미엄 쇼핑몰 입점을 가속화할 계획이다.
nylee54@newspim.com