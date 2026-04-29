에이유랩스-한국콜마, 금나노파티클 기반 코스메틱 사업 상용화 MOU 체결

AI 핵심 요약beta
- 에이유랩스가 29일 한국콜마와 금나노파티클 기반 화장품 사업 업무협약을 체결했다.
- 양사는 AuNP 소재 활용 기능성 화장품과 디바이스 솔루션 등을 개발하며 글로벌 진출을 가속화한다.
- 이지상 대표와 한상근 부원장은 지속 협력으로 시장 경쟁력을 확보할 것이라 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 나노골드 복합소재 전문기업 에이유랩스가 한국콜마와 금나노파티클(AuNP) 기반 화장품 사업 상용화를 위한 업무협약을 체결했다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 양사는 이번 협약을 통해 AuNP 소재를 활용한 기능성 화장품, 디바이스 연계 솔루션, 복합활성 플랫폼 비즈니스 등을 개발할 계획이다. 에이유랩스의 AuNP 기반 사업개발 역량과 한국콜마의 위탁제조(CDMO) 사업 전략이 결합되면서 글로벌 시장 진출이 가속화될 것으로 기대된다.
협약식에는 한국콜마 종합기술원 한상근 부원장과 에이우랩스 이지상 대표이사 등 양사 경영진이 참석했다. 에이유랩스는 초미세입자 나노골드 복합소재인 '나이아신골드'를 보유하고 있으며, 나노입자 공학기술 기반의 '유무기 나노입자 복합체 플랫폼'과 '고분자 나노입자 중합체 플랫폼'을 통해 화장품 및 바이오 분야 연구개발을 진행 중이다.
에이유랩스 이지상 대표는 "국내외 화장품 산업을 선도하는 한국콜마와 포괄적이고 다양한 사업의 핵심파트너로 이번 프로젝트에 참여하게 된 점을 고무적으로 생각한다"며, "양사의 중장기 로드맵 실현을 비롯한 지속가능한 성장의 밸류업으로 시장에서 강력한 경쟁력을 확보할 수 있을 것이라 생각한다"고 밝혔다.
한국콜마의 오픈이노베이션과 C&D를 통해 이번 파트너십을 주도한 한상근 종합기술원 부원장은 "이번 업무제휴에 대해 긍정적인 결과를 도출할 수 있을 것이라 생각하며, 양사 최고경영진과 핵심 관계자들의 지속적인 협력체계를 구축해 나가겠다"고 전했다.
한편 에이유랩스는 AuNP 플랫폼 기술을 기반으로 한국콜마와의 독점원료 공급 및 화장품사업 파트너십 확대에 주력할 계획이다. 아울러 바이오사업 및 약물 개발 고도화를 위해 조영제, 고활성원료의약품(HPAPI), 난치성희귀질환 치료제(orphan drug) 등으로 사업영역을 확장해 나갈 예정이다.
nylee54@newspim.com