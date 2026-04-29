한국피아이엠, AI 데이터센터 냉각 소재 3종 개발 완료

글로벌 기업 성능 테스트 통과, 미국 시장 진출 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 한국피아이엠이 AI 데이터센터 냉각 솔루션에 적용되는 소재 3종 개발을 완료하고 글로벌 기업의 성능 테스트를 통과했다고 29일 밝혔다.

신제품은 데이터센터 서버 랙에 장착돼 인쇄회로기판(PCB)을 고정하고 서버 모듈의 정밀 체결을 수행한다. 고온과 냉각이 반복되는 환경에서도 변형이 없으며 미세 결함을 방지하고 높은 안전성을 갖춘 것이 특징이다.

회사에 따르면 해외 생산기지를 기반으로 초도 물량 양산 준비를 마쳤으며, 글로벌 기업과 공급 관련 논의를 완료했다. 미국 시장부터 진출할 방침이다. 현재 테스트를 통과한 3종 외 추가 1종에 대한 제품 개발도 진행 중이다.

한국피아이엠 로고. [사진=한국피아이엠]

회사 관계자는 "AI 데이터센터 냉각 솔루션에 적용되는 소재는 형상이 복잡할 뿐 아니라 구현하기 어려운 물적 특성을 보유해야 한다"며 "국내 최고 MIM(금속사출성형) 기술력과 자동차, 자율주행, IT, 방산 등 다양한 산업에서 축적한 경험을 바탕으로 글로벌 데이터센터 열관리 솔루션 기업과 협력해 신제품 개발을 완료했다"고 설명했다.

이어 "신제품은 자체 MIM 기술을 기반으로 기존 방식 대비 높은 정밀도와 가격 경쟁력을 동시에 확보했으며, 고성능 AI GPU 가동 시에도 열적 안정성을 갖춘 게 장점"이라며 "해당 제품을 중심으로 최근 투자가 확대되고 있는 AI 데이터센터 냉각 솔루션 시장에 진출해 실적 성장을 가속화할 것"이라고 덧붙였다.

냉각 솔루션은 데이터센터 전체 전력 소비량의 40% 가량을 차지하는 핵심 요소다. 최근 GPU 성능 고도화와 전력 밀도 급증으로 효율적인 열관리 솔루션의 중요성이 높아지고 있으며, 메타, 마이크로소프트, 오픈AI 등 글로벌 빅테크 기업들이 미국 전역에 차세대 냉각 시스템을 탑재한 AI 데이터센터를 증설하면서 관련 수요가 증가하고 있다.

nylee54@newspim.com