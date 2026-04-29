노인인력개발원, 3년 연속 고객만족도 조사 '우수 등급' 달성

AI 핵심 요약beta
- 한국노인인력개발원이 29일 고객만족도 조사에서 우수 등급을 달성했다.
- 2025년 조사에서 90점을 받아 공공기관 평균 89.2점보다 높았다.
- 2023년부터 3년 연속 우수 등급을 받으며 서비스 개선을 지속했다.
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개발원은 90점…평균 대비↑
고객 의견 수렴·분석 '성과'
[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한국노인인력개발원이 3년 연속 고객만족도 조사에서 우수 등급을 달성했다.
개발원은 29일 재정경제부가 주관한 2025년도 공공기관 고객만족도 조사에서 '우수' 등급을 획득했다고 밝혔다.
공공기관 고객만족도 조사는 공공서비스 품질 향상과 고객 중심 경영 확산을 위해 재정경제부가 매년 실시하는 평가다. 공공기관이 제공하는 서비스에 대한 고객 만족도를 종합적으로 측정한다.
2025년도 조사는 총 186개 공공기관을 대상으로 실시됐다. 해당 해당기관의 서비스를 직접 이용한 고객을 중심으로 서비스 품질, 전반적 만족도를 평가했다.
개발원은 이번 조사에서 90점을 기록했다. 공공기관 평균 종합 평점은 89.2점으로 평균보다 높은 점수를 받았다. 이에 따라 2023년부터 2025년까지 3년 연속 우수 등급을 달성했다.
개발원은 "정기적인 고객 의견 수렴과 고객의 소리(VOC) 분석을 기반으로 서비스 개선을 지속 추진해 왔다"며 "이러한 노력이 고객만족도 향상으로 이어진 것으로 평가된다"고 설명했다.
김수영 원장은 "국민이 체감할 수 있는 서비스 품질 제고를 위해 고객의 목소리를 적극 반영하고 지속적인 노력을 이어가겠다"고 전했다.
sdk1991@newspim.com