류현철 노동부 산안본부장 "산재보험 사각지대 해소·일터 복귀 지원"

AI 핵심 요약beta
- 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장이 29일 산재노동자의날 추모 주간 맞아 산재보험 사각지대 해소와 보상 체계 구축을 강조했다.
- 그는 써밋원 서울역에서 '산재노동자에게 듣는다' 토론회를 열고 일터 복귀 지원을 약속했다.
- 참석자들은 산재 보상 문제점과 개선 방안을 공유하며 정책 연계를 촉구했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 류현철 고용노동부 산업안전보건본부장은 29일 산업재해노동자의날 추모 주간(4월 28일~5월 4일)을 맞아 "일하는 사람이 건강하고 안전한 나라를 만들기 위해 산재보험 사각지대의 해소를 통한 보호범위 확대, 신속하고 정확한 보상 체계 구축·조기 치료와 맞춤형 지원을 통한 일터로의 복귀를 지원해 나가도록 하겠다"고 강조했다.
류 본부장은 이날 써밋원 서울역 회의실에서 '산재노동자에게 듣는다' 토론회를 열고 이같이 밝혔다.
근로복지공단이 함께 한 이번 토론회에는 김미숙 산재 피해가족 네트워크 다시는 대표 등 약 60여 명이 참석했다.
참석자들은 산재를 당하고 직접 산재보상을 받으면서 느꼈던 점, 치료와 요양, 재활의 과정에서 느꼈던 문제점과 개선 방안을 공유하고, 산재보험에 대한 자유토론을 진행했다.
아울러 직장과 일상으로의 복귀를 지원하고, 치료가 완료된 후 노동자와 그 가족에 대한 지속적인 복지 지원과 산재단체에 대한 지원 필요성에 대해서도 발표가 이뤄졌다.
고용노동부는 이날 토론회에서 나온 애로사항과 건의사항이 정책과 연계될 수 있도록 적극 검토한다는 방침이다.
sheep@newspim.com