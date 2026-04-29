보험업계, 쪽방촌 주민에게 에너지 비용 1억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 생명보험 사회공헌위원회와 손해보험 사회공헌협의회가 29일 쪽방촌 주민에게 1억원 에너지 비용을 지원했다.
- 중동 정세 불안으로 에너지 가격이 상승해 취약계층 생활 안정을 돕기 위해 한국에너지공단 등과 추진했다.
- 서울 등 5개 지역 10개 상담소를 통해 등유 현물과 전기요금 보전 등을 실시한다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 생명보험 사회공헌위원회와 손해보험 사회공헌협의회는 최근 중동지역 정세 불안에 따른 에너지 가격 상승으로 어려움을 겪고 있는 쪽방촌 주민에게 총 1억원의 에너지 비용을 지원키로 했다고 29일 밝혔다.
이번 지원은 등유·전기 등 에너지 비용 부담이 크게 늘어난 취약계층의 생활 안정을 도모하기 위해 양 협회가 한국에너지공단 및 전국쪽방상담소협의회와 함께 뜻을 모아 추진했다.
서울‧인천‧대전‧대구‧부산 지역 10개 쪽방상담소를 통해 대상자에게 등유(현물) 또는 실제 고지된 전기요금 보전, 냉‧난방용품 지급 등의 형태로 지원할 예정이다.
김철주 생명보험 사회공헌위원회 위원장은 "최근 고유가로 인해 쪽방촌 등 에너지 취약계층이 겪고 있는 어려움에 깊이 공감한다"며 "보험업계에서 마련한 작은 도움이 일상에 여유와 온기를 더하는데 조금이나마 보탬이 될 수 있기를 바란다"고 말했다.
이병래 손해보험 사회공헌협의회 의장도 "이번 지원이 에너지 위기로 특히 어려움을 겪는 분들에게 실질적인 도움이 되길 바란다" 며 "앞으로도 손해보험업권은 사회적 책임을 다하기 위해 취약계층을 위한 나눔 활동을 지속 추진하겠다"고 말했다.
생명보험 사회공헌위원회와 손해보험 사회공헌협의회는 각각 생‧손보업계 공동의 재원으로 재난 대응, 취약계층 지원 및 지역사회 상생 등 다양한 분야에서 지속적인 사회공헌 활동을 실시해 오고 있다.
yunyun@newspim.com