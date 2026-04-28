셀트리온, 日서 '앱토즈마' 출시…자가면역질환 포트폴리오 확대

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토실리주맙 바이오시밀러 '퍼스트무버'

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 일본에서 자가면역질환 치료제 '앱토즈마'(성분명 토실리주맙)를 '퍼스트무버(First Mover)'로 출시했다고 28일 밝혔다.

앱토즈마는 지난해 9월 일본 후생노동성(MHLW)으로부터 품목 허가를 획득한 이후 약 7개월 만에 출시됐다.

앱토즈마 [사진=셀트리온]

셀트리온은 허가 당시 류마티스 관절염(RA), 소아기 특발성 관절염(JIA), 캐슬만병(CD), 사이토카인 방출증후군(CRS) 등 오리지널 의약품이 보유한 주요 적응증에 대해 승인을 획득했다.

셀트리온 일본 법인은 앱토즈마를 직접 판매(직판)할 예정이며, 기존 제품을 통해 축적한 영업 노하우와 공급 역량을 바탕으로 시장 조기 안착을 추진할 계획이다.

이 같은 전략의 일환으로 셀트리온 일본 법인은 앱토즈마 출시 전 열린 '제70회 일본 류마티스학회'에서 의료진을 대상으로 제품 관련 학술 정보를 제공하고, 임상 데이터를 바탕으로 제품 특성을 소개했다.

셀트리온은 일본 자가면역질환 시장에서 안정적인 판매 성과를 이어가고 있다고 설명했다. 대표 자가면역질환 치료제인 '램시마'(인플릭시맙)와 '유플라이마'(아달리무맙)는 일본에서 각각 44%, 19%의 점유율(IQVIA 및 시장 데이터 기준)을 기록하며 바이오시밀러 처방 선두권을 유지하고 있다.

여기에 지난해 8월 출시된 '스테키마'(우스테키누맙)도 성장세를 이어가고 있으며, 셀트리온은 4종으로 확대된 자가면역질환 제품 포트폴리오를 기반으로 현지 의료기관 대상 마케팅 활동을 강화할 방침이다.

셀트리온은 향후 일본 내 자가면역질환 제품군을 추가 확대할 계획이다. 올해 3월 일본에서 품목 허가를 획득한 '옴리클로'(오말리주맙)는 하반기 출시를 목표로 준비 중이며, 인플릭시맙 피하주사(SC) 제형 치료제 '램시마SC'의 일본 시장 진출도 추진하고 있다.

셀트리온 관계자는 "이번 앱토즈마 출시로 일본 내 자가면역질환 제품 포트폴리오가 총 4종으로 확대된 만큼 제품 간 시너지와 사업 경쟁력이 한층 강화될 것으로 기대한다"며 "기존 제품 판매를 통해 축적한 경험과 영업 기반을 활용해 앱토즈마를 안정적으로 공급하고 일본 시장 내 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

sykim@newspim.com