한병도, 차기 與 원내대표 단독 입후보..."이재명 정부 성공 위해 직진"

AI 핵심 요약beta
- 한병도 더불어민주당 의원이 28일 차기 원내대표 후보 등록을 마쳤다.
- 지방선거 승리를 최우선 과제로 삼고 당 역량을 총결집한다.
- 검찰개혁 완수와 정부 국정과제 입법을 통해 안정적 운영을 뒷받침한다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 차기 원내대표 선거에 단독 입후보한 한병도 전 원내대표는 28일 "오직 이재명 정부의 성공, 민주당의 승리만을 생각하고 직진하겠다"는 각오를 밝혔다.
한 전 원내대표는 이날 페이스북을 통해 "민주당 제3기 원내대표 후보 등록을 마쳤다. 무게의 크기가 더욱 크게 느껴지고, 책임감도 두 배로 다가온다"며 이같이 밝혔다.
그는 당의 주요 과제로 '지방선거 승리'를 꼽으며 "가용 가능한 당의 역량을 총결집하고 단합된 힘으로 반드시 승리해야 한다. 자만하는 순간 국민은 바로 회초리를 드실 것"이라며 "더 겸손하게 더 간절하게 민심에 다가가야 한다"고 했다.
그러면서 "지방선거 이후에는 곧바로 국회가 공백기 없이 일할 수 있도록 사전 준비를 철저히 해놓겠다"고 강조했다.
아울러 "조작기소 국정조사 후 특검, 보완 수사 관련 형사소송법 개정을 통한 검찰개혁 완수, 특히 올해 말까지 모든 상임위를 풀가동해서 이재명 정부 국정과제 관련 입법과제를 확실히 마무리해서 안정적 국정운영을 뒷받침하겠다"고도 했다.
한 전 원내대표는 "넉넉한 시간은 아니지만 부지런히 낮은 자세로 당원동지 여러분과 선배·동료 의원님들 목소리를 열심히 경청하겠다"고 했다.
jeongwon1026@newspim.com