미중정상회담 앞두고 중국 '메타 M&A 차단'으로 영향력 테스트

[베이징=뉴스핌] 조용성 특파원 = 다음 달 미중 정상회담 개최를 앞두고 있는 중국이 메타의 중국 AI 스타트업 인수를 철회할 것을 요구하고 나섰다.

중국 국무원 국가발전개혁위원회가 메타의 중국 AI 스타트업인 마누스(MANUS) 인수에 대해 27일 투자 금지 결정을 내리고 해당 인수 거래를 철회할 것을 요구한다고 발표했다.

이에 대해 블룸버그는 이날 미중 정상회담을 앞두고 변수로 부상할 가능성이 있다고 보도했다.

도널드 트럼프 대통령은 다음 달 14일과 15일 중국 베이징을 방문해 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 정상회담을 개최할 예정이다.

블룸버그는 이번 사안은 정상회담을 3주일 여 앞둔 시점에 발생했으며, 양국 정상은 정상회담에서 투자, 기술 접근, 인공지능, 무역 문제 등을 논의할 것으로 예상하고 있다고 전했다. 중국이 철회를 요구한 메타의 마누스 인수 건은 투자, 기술 접근, 인공지능 등의 영역에 걸쳐 있다.

매체는 다만 이번 메타의 인수합병 거래가 협상 의제로 올라갈지는 아직 불확실하다고 평가했다.

메타는 지난해 12월 20억 달러로 마누스를 인수한다고 발표했다. 마누스는 중국의 기업이지만 지난해 7월 싱가포르로 이전했고, 중국 내 영업을 중단했다. 형식적으로는 싱가포르 기업이지만 중국은 마누스를 중국 기업으로 판명했고, AI 기술은 국가의 심의 대상이라며 관련 법을 근거로 해당 거래를 불법으로 판정했다.

중국이 거래 철회를 요구한 만큼 거래는 철회 수순을 밟게 될 것으로 예상된다. 하지만 이미 자본 거래가 완료됐으며, 마누스의 기술이 메타로 이전된 상황인 만큼 상황을 완벽하게 과거로 돌리기는 어려운 것이 현실이다. 블룸버그에 따르면 기존의 마누스 투자 업체들은 투자금을 이미 회수한 것으로 전해졌다. 메타의 마누스 인수 건이 향후 어떤 식으로 정리될지는 아직 방향이 발표되지도 않았다.

리서치 업체 가베칼 테크놀로지스의 라일라 카와자는 "이번 결정은 상징적 의미가 크다"라며 "자본과 기술 이전이 이미 완료된 상황에서 거래를 되돌리는 것은 현실적으로 어렵다"고 평가했다.

다만 전문가들은 중국이 마누스 경영진의 해외 이동을 통제하거나, 이들의 메타 내 직위 사퇴를 압박하는 방식으로 영향력을 행사할 수 있다고 보고 있다. 중국은 이미 마누스의 경영진들에 대해 출국 금지 명령을 내려놓은 상태다.

이번 조치는 특히 중국 스타트업들이 싱가포르 등으로 본사를 이전해 글로벌 자본과 인재를 확보하려는 흐름에 제동을 거는 신호로 해석된다.

카와자는 "이번 조치는 해외 이전을 통해 자금과 시장에 접근하려는 '탈중국 전략'에 대한 강력한 경고"라며 "중국은 글로벌 확장을 허용하면서도 인재 유출과 기술 유출은 철저히 통제하려 한다"고 분석했다.

마누스 [사진=블룸버그]

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