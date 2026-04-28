한미약품, AACR서 차세대 항암 파이프라인 공개…mRNA·ADC 총출동

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9건 연구 결과 발표, 국내 기업 중 최다

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 한미약품이 차세대 모달리티를 융합한 항암 신약 파이프라인 연구 성과를 대거 공개하며 글로벌 제약바이오 업계의 주목을 받았다.

한미약품은 지난 17일부터 22일(현지시간)까지 미국 샌디에이고에서 열린 미국암연구학회 AACR 2026에서 8개 신약 후보물질에 대한 총 9건의 연구 결과를 발표했다고 28일 밝혔다.

한미약품 R&D센터 연구원들이 4월 17일부터 22일(현지시각)까지 미국 샌디에이고에서 열린 '미국암연구학회(AACR 2026)'에서 혁신 항암신약 연구 결과가 담긴 포스터 내용을 참석자들에게 설명하고 있다. [사진=한미약품]

회사는 4년 연속 국내 제약바이오 기업 가운데 가장 많은 연구 성과를 발표하며 항암 분야 연구개발(R&D) 경쟁력을 입증했다고 설명했다.

이번 학회에서 공개된 항암 파이프라인은 ▲특정 단백질을 선택적으로 조절하는 표적항암제 ▲차세대 모달리티 기반 표적항암제 ▲면역세포를 활성화하는 차세대 모달리티 기반 면역항암제 등 크게 세 분야로 구성됐다.

표적항암제 분야에서는 ▲EZH1/2 이중저해제 'HM97662' ▲선택적 HER2 저해제 'HM100714' ▲SOS1-KRAS 상호작용 저해제 'HM101207' 등의 연구 결과가 발표됐다.

HM97662는 EZH1과 EZH2 단백질을 동시에 억제하는 기전을 기반으로 기존 EZH2 선택적 저해제 대비 항암 효능과 내성 극복 가능성을 높인 후보물질이다. 한미약품은 특정 유전자 변이를 가진 고형암 동물 모델에서 DNA 손상 유도제와 병용 시 항암 시너지를 확인했다고 밝혔다.

HM100714는 HER2 변이 암에서 항암 효능과 안전성을 평가한 연구 결과가 공개됐다. 엔허투 내성 모델과 뇌·연수막 전이 모델에서 항종양 활성을 확인했으며, 바이오인포매틱스와 머신러닝 기반 분석을 통해 최적 적응증을 도출했다.

HM101207은 SOS1과 KRAS의 결합을 차단하는 기전의 신약 후보물질이다. 한미약품은 KRAS 변이 암세포 및 동물 모델에서 기존 KRAS 저해제와 병용 시 내성 발생을 지연시키는 효과를 확인했다.

차세대 모달리티 기반 표적항암제 분야에서는 표적 단백질 분해(TPD) 플랫폼 기술을 적용한 EP300 선택적 분해제 연구 성과가 발표됐다. 해당 후보물질은 기존 EP300/CBP 이중저해제 대비 낮은 독성과 우수한 항암 효능을 보였다.

면역항암제 분야에서는 ▲STING mRNA 항암 신약 ▲p53 mRNA 항암 신약 ▲4-1BB x PD-L1 이중항체 'BH3120' ▲B7H3 x PD-L1 이중항체 ADC 'BH4601' 등의 연구 결과가 공개됐다.

STING mRNA 항암 신약은 면역 반응을 직접 활성화하도록 설계된 치료제로, 동물 모델에서 종양 성장 억제 효과와 면역세포 증가 효과를 확인했다.

p53 mRNA 항암 신약은 종양억제 단백질인 p53을 정상 발현시켜 암세포 자멸을 유도하는 방식이다. 난소암 동물 모델에서 기존 약물 대비 우수한 항암 효능과 안전성을 확인했으며, 전사체 기반 분석을 통해 적용 가능성이 높은 암종을 선별할 수 있는 전략도 제시했다.

북경한미약품이 개발 중인 BH3120은 이중항체 플랫폼 기술 '펜탐바디'를 적용한 후보물질로, 암세포 표적 치료와 면역세포 활성화를 동시에 유도하는 것이 특징이다. BH4601은 B7H3와 PD-L1을 동시에 표적하는 이중특이적 ADC 기반 항암 프로젝트다.

최인영 한미약품 R&D센터장은 "이번 AACR에서는 글로벌 신약개발 흐름을 선도하는 차세대 모달리티 기반 항암 파이프라인을 선보이며 한미의 R&D 경쟁력을 알렸다"며 "차별화된 기술 융합과 전략적 연구개발을 통해 미래 성장동력을 지속 확보해 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com