넥슨컴퓨터박물관, '넥슨뮤지엄'으로 리브랜딩 재개장

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5월 12일 개관…40개 이상 IP 한자리에

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 넥슨은 넥슨컴퓨터박물관을 '넥슨뮤지엄'으로 리브랜딩해 5월 12일 재개장한다고 28일 밝혔다.

약 4개월간의 리뉴얼을 거친 이번 변신은 기술 역사 중심의 박물관에서 게임 브랜드 거점으로의 전환을 의미한다. 아시아 최초의 컴퓨터 박물관이라는 정체성을 유지하면서 넥슨의 30년 역사를 현대적으로 재해석한 공간으로 탈바꿈한다.

넥슨은 넥슨컴퓨터박물관을 '넥슨뮤지엄'으로 리브랜딩해 5월 12일 재개장한다고 28일 밝혔다. [사진= 넥슨]

기존 기술 역사 중심 전시와 달리 게임을 만드는 주체를 플레이어로 정의하고 플레이어들이 함께 만드는 문화로서의 게임에 초점을 맞춘다.

온라인 게임의 발전 과정을 다루고 유저들의 플레이 기록을 현실의 감각으로 구현해 가상 세계를 직접 체험할 수 있는 오프라인 공간을 제공한다.

올해 30주년을 맞은 '바람의나라'를 시작으로 '카트라이더', '메이플스토리', '마비노기', '던전앤파이터' 등 40개 이상의 게임 타이틀을 한 곳에서 입체적으로 만날 수 있다.

가장 큰 특징은 개인화된 경험 전시다. 관람객이 넥슨 계정으로 로그인하면 여러 게임에 흩어져 있던 플레이 기록을 한 자리에 모아볼 수 있다.

매칭된 게임은 전시 시작부터 마무리까지 다양한 모습으로 등장해 전체 경험을 함께한다. 게스트로 등록한 관람객에게는 랜덤 게임이 출력돼 넥슨의 다양한 작품을 알아갈 수 있도록 했다.

리브랜딩과 함께 로고도 변경된다. 새 로고는 현실과 가상 세계가 교차하는 순간을 표현했으며, 박물관 입구의 '문' 형태로 새로운 차원의 모험이 시작됨을 나타낸다.

박두산 넥슨뮤지엄 관장은 "넥슨뮤지엄은 단순히 게임을 전시하는 공간이 아닌, 플레이어 한 사람 한 사람의 경험과 추억이 살아있는 공간"이라며 "게이머라면 꼭 한 번은 방문해야 하는 게임 문화의 거점으로 거듭날 수 있도록 참신한 콘텐츠와 경험을 선보여 나가겠다"고 전했다.

origin@newspim.com