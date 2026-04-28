삼성전자, 레드닷 어워드서 최고상 2개 포함 16개 수상

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 28일 레드닷 디자인 어워드 2026에서 최고상 2개 포함 16개 수상했다.
- OLED TV S95H와 비스포크 AI 세탁가전 시리즈가 베스트 오브 더 베스트 받았다.
- 모바일·가전 등 16개 출품작 모두 본상 수상하며 디자인 우수성 입증했다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 '레드닷 디자인 어워드 2026'에서 최고상인 '베스트 오브 더 베스트' 2개를 포함해 총 16개 상을 받았다.
1955년 독일에서 시작된 레드닷 디자인 어워드는 국제적으로 권위 있는 디자인상이다. 삼성전자는 올해 제품 디자인 부문에 출품한 16개 모두가 본상을 수상했다.
최고상을 받은 제품은 유기발광다이오드(OLED) TV 'S95H'와 비스포크 인공지능(AI) 세탁가전 시리즈다. S95H는 전면에 메탈 소재의 은색 프레임을 적용해 초슬림 화면이 본체 위에 떠 있는 듯한 디자인이 특징이다. 은색 메탈 프레임은 벽면과 자연스럽게 어울려 시각적 몰입감을 높인다.
비스포크 AI 세탁가전 시리즈는 각 제품의 특성을 살리면서도 통일감 있는 디자인을 적용했다. 비스포크 AI 세탁기와 건조기, 위아래로 연결된 '비스포크 AI 원바디', 세탁건조기 일체형 '비스포크 AI 콤보' 등이 사용자의 인테리어와 조화롭게 어울린다. 7형 대화면 터치스크린으로 스마트싱스와 AI 기능을 조작할 수 있다.
본상을 받은 다른 제품으로는 와이파이 스피커 '뮤직 스튜디오5', 이동형 스크린 '더 무빙스타일', '비스포크 AI 패밀리허브' 냉장고, 비스포크 AI 에어드레서, 비스포크 AI 정수기·얼음정수기, 'AI 무풍 콤보 프로 벽걸이' 에어컨, '비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로' 스탠드형 에어컨, '비스포크 AI 스팀 울트라·플러스' 로봇청소기, '제트 핏' 무선 스틱 청소기 등이 있다.
모바일 제품으로는 갤럭시 Z 폴드 7, 갤럭시 XR, 5G 스트리트 라디오 솔루션, 무안경 3D 디스플레이 '스페이셜 사이니지', 포터블 SSD T7 리저렉티드 등이 선정됐다.
마우로 포르치니(Mauro Porcini) 삼성전자 DX부문 최고 디자인 책임자 사장은 "삼성전자는 사람의 정체성과 감정 그리고 다양성을 반영하는 디자인을 추구한다"며 "앞으로도 기능 구현을 넘어 의미 있는 연결과 목적을 가진 디자인으로 사람의 삶을 더욱 풍요롭게 하겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com