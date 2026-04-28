대웅제약, 퍼즐에이아이와 AI 의무기록 솔루션 공급 계약

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'CL Note' 전국 병·의원 공급 확대 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 대웅제약은 퍼즐에이아이와 인공지능(AI) 의무기록 통합 솔루션 'CL Note' 공급 계약을 체결하고 전국 병·의원을 대상으로 사업 확대에 나선다고 28일 밝혔다.

이번 계약에 따라 퍼즐에이아이는 솔루션 개발과 기술 지원을 담당하고, 대웅제약은 전국 영업망을 기반으로 유통·영업·마케팅을 맡는다.

김용식 퍼즐에이아이 대표(왼쪽)와 이창재 대웅제약 대표가 공급 계약을 체결하고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=대웅제약]

양사는 이번 협력이 의료 AI 기업의 기술력과 제약사의 병원 네트워크를 결합한 전략적 파트너십이라고 설명했다. 퍼즐에이아이는 안정적인 공급 채널을 확보하고, 대웅제약은 디지털 헬스케어 포트폴리오를 확대해 스마트병원 사업 경쟁력을 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

특히 최근 정부의 권역책임의료기관 AI 진료시스템 도입 지원사업과 전공의 수련환경 혁신지원사업이 본격화되면서 의료 AI 도입 수요가 빠르게 증가하고 있다는 점에서 의미가 있다.

의무기록 작성은 의료진의 대표적인 업무 부담 요인으로 꼽힌다. 진료 외에도 방대한 기록을 수기로 작성해야 하는 구조로 인해 환자와의 소통 시간이 줄어드는 문제가 지속적으로 제기돼 왔다. AI 기반 의무기록 솔루션은 이러한 문제를 개선할 수 있는 대안으로 주목받고 있다.

'CL Note'는 퍼즐에이아이의 핵심 솔루션인 퍼즐Gen, 퍼즐ENR, 스마트콜벨을 하나의 플랫폼으로 통합한 솔루션이다.

퍼즐Gen은 의료진의 음성을 실시간으로 인식해 생성형 AI 기반으로 진료 내용을 요약·구조화하고 전자의무기록(EMR)에 자동 연동하는 시스템이다. 회사 측에 따르면 복잡한 의학용어가 포함된 음성을 98% 이상의 정확도로 변환할 수 있으며, 외래·병동·수술실·중환자실 등 다양한 환경에서 활용 가능하다.

퍼즐ENR은 간호사용 음성인식 기록 솔루션으로, 병동 이동 중 모바일 기기를 통해 간호기록을 실시간 작성·전송할 수 있도록 지원한다. 해당 솔루션은 독일 'IF 디자인 어워드 2024' 헬스케어 서비스 디자인 부문을 수상했다.

스마트콜벨은 환자가 스마트폰을 통해 의료진에게 요청 사항을 음성으로 전달할 수 있는 시스템으로, 요청 사유와 긴급도를 실시간 확인할 수 있어 간호사의 불필요한 동선을 줄이고 응급 상황 대응 효율성을 높일 수 있다.

CL Note는 의사의 진료기록과 간호사의 간호기록, 환자 커뮤니케이션까지 병원 운영 전반을 하나의 플랫폼으로 통합 관리할 수 있는 것이 특징이다.

퍼즐에이아이는 현재 국내 200여개 병원에 AI 음성인식 솔루션을 공급하고 있으며, 서울아산병원·삼성서울병원·세브란스병원·서울대학교병원·서울성모병원 등 상급종합병원에서 기술력을 검증받았다.

해외에서는 메이요클리닉 플랫폼과 공동연구를 진행 중이며 미국·일본·사우디아라비아 의료기관과 개념검증(POC) 및 데모를 수행하고 있다. 회사는 이를 기반으로 하반기부터 해외 시장 공략도 본격화할 계획이다.

양사는 지난해 6월 씨어스테크놀로지와 함께 스마트병원 솔루션 공동 개발을 위한 3자 업무협약(MOU)을 체결했으며, 같은 해 9월 전략적 투자 유치를 통해 협력 관계를 강화해 왔다.

김용식 퍼즐에이아이 대표는 "의료 현장에서 의무기록 작성에 소요되는 시간과 노력을 줄여 의료진이 환자 진료에 집중할 수 있는 환경을 만드는 것이 CL Note의 목표"라며 "대웅제약의 전국 영업망을 통해 더 많은 의료기관에 솔루션을 공급하고 글로벌 시장으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

이창재 대웅제약 대표는 "CL Note는 의무기록 자동화를 넘어 병원 운영 전반의 디지털 전환을 지원하는 통합 솔루션"이라며 "기존 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크(thynC)'와 연계해 AI 기반 스마트병원 생태계를 구축하고 의료 현장의 실질적 변화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.

sykim@newspim.com