링크솔루션, LIG D&A 테크 서밋서 '적층제조 다크팩토리' 모델 공개

리드타임 50% 단축·공정 60% 축소로 K-방산 혁신 가속

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 3D프린팅 기반 스마트제조 전문기업 링크솔루션은 지난 27일 서울 롯데타워에서 열린 'LIG D&A 테크 서밋'에 참가해 'AX(AI Transformation) 기반 적층제조 다크팩토리' 모델을 공개했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 서밋은 주요 방산 관계자들과 혁신 스타트업들이 모여 미래 전장 환경에 대응하기 위한 기술 협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다. 링크솔루션은 발표를 통해 기존 방산 제조 공급망의 한계를 보완하고, 전시 상황에서도 신속한 부품 생산과 안정적인 대응이 가능한 적층제조 기반 무인화 생산 모델을 제시했다.

링크솔루션이 공개한 'AM 다크팩토리'는 적층제조에 인공지능(AI)과 로봇 자동화 기술을 결합한 차세대 제조 모델이다. AI가 설계 데이터를 분석해 최적의 공정 경로를 도출하고, 로봇 자동화 설비가 사람의 개입을 최소화한 상태에서 24시간 부품을 생산하는 방식이다.

링크솔루션 로고. [사진=링크솔루션]

특히 AM 다크팩토리는 소량 다품종 생산과 긴급 대응 생산이 중요한 방산 제조 환경에 적합한 솔루션으로 평가된다. 링크솔루션은 해당 모델을 적용할 경우 기존 제조 방식 대비 리드타임을 최대 50% 단축하고, 부품 수와 공정을 60% 이상 줄일 수 있다는 분석 결과를 제시했다. 이를 통해 방산 부품 생산 과정에서 속도, 유연성, 비용 효율성을 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

보안 측면에서도 경쟁력을 갖췄다. AM 다크팩토리는 전 공정을 인하우스 체계로 운영하고 무인화 생산 시스템을 적용해 인적 요인에 따른 정보 유출 가능성을 최소화할 수 있다. 또한 축적된 공정 데이터를 기반으로 AI 제어 체계를 고도화해 품질 안정성과 양산 대응력도 동시에 강화할 수 있다는 점이 강점이다.

링크솔루션은 현재 대전에 건설 중인 국내 최대 규모의 적층제조 스마트팩토리를 AM 다크팩토리 구현을 위한 핵심 거점으로 활용할 계획이다. 해당 생산기지는 유도무기, 레이더, 항공전자, 무인체계 등 첨단 무기체계 부품 생산을 위한 차세대 디지털 제조 허브로 조성될 예정이다.

최근식 링크솔루션 대표이사는 "LIG D&A 테크 서밋 참가를 통해 링크솔루션의 적층제조 기술과 AX 기반 제조 혁신 역량을 방산 관계자들에게 소개할 수 있었다"며 "대전 스마트팩토리를 기반으로 AM 다크팩토리 모델을 고도화하고, K-방산의 고보안·무인화 생산 인프라 구축에 기여하겠다"고 밝혔다.

한편 링크솔루션은 LIG D&A 방산혁신펀드의 주요 투자 기업으로, 지난해 정부 포상 7관왕을 달성하며 기술력을 인정받았다. 링크솔루션은 국내외 방산 및 항공우주 생태계 내 핵심 스마트제조 파트너로 입지를 확대해 나가고 있다.

nylee54@newspim.com