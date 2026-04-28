대한전선, 신안 태양광 해저케이블 수주…자회사와 첫 협력

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 28일 전라남도 신안군 태양광 발전소의 초고압 해저케이블 공급 프로젝트를 수주했다.
- 신안 비금·도고 수상태양광 발전소의 전력을 안좌도 변전소로 송전하기 위해 154kV급 해저케이블과 접속재를 공급하고 시공한다.
- 자회사 대한오션웍스와 협력해 생산에서 운송, 시공까지 전 과정을 통합 수행하는 방식으로 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 대한전선이 전라남도 신안군 태양광 발전 사업에 초고압 해저케이블을 공급하는 프로젝트를 수주했다고 28일 밝혔다.
이번 사업은 신안 비금 태양광 발전소와 도고 수상태양광 발전소에서 생산된 전력을 안좌도 변전소로 송전하기 위한 것이다. 대한전선은 전체 발전소 시공을 담당하는 탑솔라 그룹에 154kV급 초고압 해저케이블과 접속재 등을 공급하고 시공까지 수행한다.
특히 해저케이블 시공 전문 자회사인 대한오션웍스와 협력하는 첫 사업이라는 점이 주목된다. 대한전선은 당진 해저케이블 1공장에서 케이블을 생산하고, 대한오션웍스는 케이블 운송 및 포설을 담당한다. 생산에서 운송, 시공까지 전체 과정을 통합 수행하는 방식이다. 대한오션웍스는 지난해 7월 대한전선이 인수한 해저 시공 전문 법인이다.
대한전선은 현재 640kV HVDC 해저케이블을 생산할 수 있는 해저 2공장을 건설 중이며, 추가 포설선 확보를 검토하고 있다. 정부가 추진하는 '공급망안정화 선도사업자'에 '해저케이블' 분야 기업으로 선정된 상태다.
kji01@newspim.com