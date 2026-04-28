씨엔알리서치, 타이메이와 AI 기반 임상 혁신 가속

AI 핵심 요약beta
- 씨엔알리서치가 28일 타이메이 테크놀로지와 AI 기반 임상시험 운영 체계 구축 협약을 체결했다.
- 타이메이의 iDM Agent로 eCRF 자동 생성과 데이터 관리 기간 단축을 실현한다.
- 국내 CRO 최초 도입하며 1년 독점 공급 조건을 확보했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 씨엔알리서치가 글로벌 임상 AI 플랫폼 기업 타이메이 테크놀로지와 손잡고 인공지능 기반 임상시험 운영 체계를 구축한다.
씨엔알리서치는 타이메이 테크놀로지와 임상시험 시스템 및 AI 솔루션 도입을 포함한 전략적 협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 양사는 기업 간 포괄 계약(EA)을 통해 장기 협력 기반을 마련했으며, 향후 다양한 임상 프로젝트에서 AI 플랫폼을 공동 활용할 계획이다.
씨엔알리서치에 따르면 타이메이의 AI 기반 iDM Agent는 전자임상시험관리(eCRF) 자동 생성, Edit Check 자동 생성, 테스트 케이스 자동화 등의 기능을 제공한다. 이를 통해 임상 데이터 관리 셋업 기간을 단축하고 데이터 리뷰 생산성을 향상시킬 수 있다. 반복적인 수작업 감소로 기회비용 절감과 데이터 품질 개선도 함께 실현할 수 있다.
씨엔알리서치는 타이메이의 AI Agent 모듈을 국내 임상시험수탁기관(CRO) 중 처음 도입한다. 1년간 국내 다른 CRO에 제공되지 않는 독점 공급 조건을 확보했다.
타이메이 테크놀로지는 AI 기술을 기반으로 데이터 수집부터 분석까지 임상 전 과정을 혁신하는 글로벌 플랫폼 기업이다. 1600여 개의 글로벌 고객사를 보유하고 있으며, 세계 30개국에서 1만건 이상의 연구를 지원해왔다.
윤문태 씨엔알리서치 대표는 "임상시험의 복잡성이 지속적으로 증가하는 상황에서 AI 기반 데이터 관리와 운영 자동화는 필수적인 경쟁 요소"라며 "이번 협력을 통해 AI 기반 임상 운영 체계를 글로벌 수준으로 완성해 나갈 것"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com