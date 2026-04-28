피플바이오, 리얼리티젠과 'AI 엣지 데이터센터' 전략적 업무협약

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삼성동에 9MW급 규모 건설·운영 공동 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신약개발 전문기업 피플바이오는 리얼리티젠과 'AI 엣지 데이터센터 건설 및 운영을 위한 전략적 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약은 리얼리티젠이 삼성동 국제업무지구 내에서 추진 중인 9MW급(IT 용량 약 6.5MW) AI 엣지 데이터센터 사업을 공동으로 추진하기 위한 것이다. 양사는 본 사업에 있어 독점적·전략적 협력 관계를 구축하기로 했다.

회사에 따르면 엣지 데이터센터는 대규모 하이퍼스케일 데이터센터와 달리 도심 인근에 구축돼, 실시간 AI 추론, 고빈도 금융거래, 실시간 스트리밍 등 지연시간에 민감한 서비스를 안정적으로 처리하는 데 특화된 인프라다. 특히 사용자와 물리적으로 가까운 위치에서 데이터 연산이 이뤄져 네트워크 지연을 줄일 수 있고, 중앙 백본망에 집중되는 트래픽을 분산시키는 구조를 갖췄다.

피플바이오 로고. [사진=피플바이오]

이번 데이터센터가 들어설 삼성역 국제업무지구 일대는 국내 최대 통신 트래픽 밀집 지역 중 하나로, 향후 엣지 AI 데이터센터에 대한 수요 증가가 예상된다.

협약에 따라 피플바이오는 본 사업의 전략적 파트너로서 국제 기준에 부합하는 데이터센터 설계 컨설팅, 건설 및 사업 인허가 협력, 장비 설치, 최종 운영에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 리얼리티젠과 기술 및 정보를 공유하며 협력할 예정이다.

특히 피플바이오는 오는 5월 12일 예정된 임시주주총회에서 AI 사업 관련 사업목적을 추가하고, AI 인프라를 기반으로 한 신사업을 본격적으로 추진할 계획이다.

피플바이오 관계자는 "AI 엣지 데이터센터는 향후 다양한 AI 기반 서비스 확장의 핵심 인프라가 될 것"이라며 "이번 협약을 계기로 기존 바이오 사업과의 시너지는 물론, 새로운 수익 모델 창출 가능성을 적극 모색해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 리얼리티젠은 삼성역 국제업무지구 내 보유 부지에 엣지 데이터센터를 건설하고, 국내 금융기관들과의 공동 투자 방식을 통해 사업을 진행할 계획이다.

nylee54@newspim.com