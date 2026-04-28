디토닉 "이재명 대통령 베트남 국빈 방문 발판…현지 AI 생태계 조성 속도"

기술 경쟁력+현지 네트워크로 한국 기업의 베트남 진출 교두보 마련

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능(AI) 데이터 플랫폼 기업 디토닉(Dtonic)이 지난 24일 종료된 이재명 대통령의 베트남 국빈 방문 성과를 바탕으로 베트남을 포함한 아세안 시장 AI 생태계 조성에 나선다고 28일 밝혔다.

디토닉은 방문 기간 중 현지 경제계를 대표하는 테크 기업으로 참여해 정부의 디지털 협력 기조에 맞춘 베트남과 한국의 AI 산업 발전 로드맵을 제시했다.

안영수 디토닉 베트남 법인(Dtonic VINA)장은 지난 22일 이 대통령이 참석한 재외동포 간담회'에서 "베트남은 스마트 시티와 스마트 정부, 또 스마트 팩토리를 중심으로 AX(AI전환)를 본격적으로 진행하고 있고, 이는 한국이 가장 경쟁력 있는 분야"라며 "정부가 진행중인 기존 ODA 사업과 디지털 공공협력을 'AI ODA'로 확장하면 베트남의 AI 디지털 전환 지원과 한국 AI 산업의 해외 진출을 동시에 실현할 수 있을 것"이라고 제언했다.

이재명 대통령이 지난 22일 베트남 동포간담회에서 전경주 디토닉 베트남 법인 공동법인장과 악수하고 있다. [사진=디토닉]

이 자리에는 전경주 Dtonic VINA 공동법인장도 함께 초청받았다. 대통령의 현지 교민 간담회에 같은 법인의 복수 인사가 초청받는 것은 이례적으로, 디토닉의 현지 위상을 보여준다. 특히 안 법인장은 베트남한인상공인연합회(KOCHARM) ICT 기업협의회장으로 활동하며, 한국 테크 기업들의 활발한 현지 비즈니스를 지원하고 있다.

디토닉은 이번 방문에서 확인된 양국의 우호관계를 기반으로 현지 비즈니스 실행력을 강화한다. 현재 디토닉은 정부 ODA의 일환으로 베트남 역사 도시인 후에시에 자사 AI 플랫폼 '디닷허브(D.Hub)'를 성공적으로 이식하며 스마트시티로 전환을 진행중이다. 남부의 주요 지방성인 빈롱성(옛 짜빈성)과 스마트시티 생태계 조성을 위한 신뢰관계를 견고히 다지고 있다.

민간 영역에서의 AX(AI 전환) 성과 역시 가팔라지고 있다. 디토닉은 현지 주요 리테일 기업에 지능형 디스플레이 AI 플랫폼 '디닷이뷰(D.Eview)'를 공급, 민간기업을 대상으로 한 비즈니스 레퍼런스도 확보했다. 이를 발판 삼아 말레이시아(쿠알라룸푸르) 등 인근 국가로 플랫폼 영토를 넓히며 아세안 지역 전체를 관통하는 '실행형 AI 허브'를 구축한다는 구상이다.

베트남과 AI·R&D 협력을 강화하려는 정부의 기조도 디토닉의 현지 비즈니스에 힘을 싣고있다. 회사 측에 따르면 국빈 방문 전후로 현지 비즈니스 미팅 요청이 크게 증가하고 있다.

전용주 디토닉 대표는 "이번 국빈 방문은 한국 AI 기업이 베트남의 AI전환을 위한 핵심 파트너로 인식되는 결정적 계기가 됐다"며 "디토닉의 고도화된 기술역량에 그간 축적한 현지 네트워크 및 레퍼런스를 더해 국내 테크 기업들이 아세안 시장에 동반 진출할 수 있는 AI 플랫폼 에코시스템을 마련하겠다"고 말했다.

한편 디토닉은 2014년 현대자동차에서 분사(Spin-off)한 'AI 데이터 플랫폼' 전문 기업이다. 시공간 빅데이터 연산 엔진 지오하이커(Geo-Hiker)의 초고속 데이터 처리 성능과 온톨로지 기반의 데이터 의미론, 하이브리드 RAG 및 다중 에이전트(MAS) 기술 등을 결합해 데이터의 수집-분류-가공-분석-실행 전 과정을 아우르는 End-to-End AX(AI Transformation) 운영 환경을 구축한다.

현재 스마트시티·팩토리리테일·방산 등 다양한 영역에서 AI 서비스가 유기적으로 구동되는 플랫폼 에코 시스템을 실현하고 있으며, 미국·일본·UAE·베트남을 거점으로 글로벌 시장에서 AI 데이터 플랫폼의 표준을 제시하고 있다.

nylee54@newspim.com