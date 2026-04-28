한국가스안전공사, 동반성장평가 '최우수'…상생협력 성과 인정

AI 핵심 요약beta
- 한국가스안전공사가 28일 중소벤처기업부 주관 2025년 공공기관 동반성장 평가에서 최우수 획득했다.
- 경영 전략 연계 통합 관리 체계 구축과 가스산업 맞춤 기술 강화로 높은 평가 받았다.
- 박경국 사장은 ESG 경영 바탕 상생 지원 확대해 선도 기관 역할 강화하겠다고 밝혔다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 한국가스안전공사는 중소벤처기업부가 주관한 '2025년도 공공기관 동반성장 평가'에서 최고 등급인 '최우수'를 획득했다고 28일 밝혔다.
동반성장 평가는 공공기관의 상생 협력 역할을 강화하기 위해 매년 실시되는 제도이다.
올해는 공기업형과 준정부형 등 133개 공공기관을 대상으로 진행됐다.
공사는 이번 평가에서 경영 전략과 연계한 동반성장 통합 관리 체계를 구축하고 전략 목표를 고도화해 실질적인 상생 성과를 창출한 점에서 높은 평가를 받았다.
특히 가스산업 맞춤형 기술 경쟁력 강화, 중소기업 해외 판로 개척 및 수출 활성화 지원, 공정 거래 문화 정착을 위한 상생 거래 환경 조성 분야에서 성과를 인정받았다.
또한 '윈윈아너스' 프로젝트 선정, 'CSR 필름 페스티벌' 중소기업 지속 성장 부문 대상 수상, '농어촌 ESG 실천 인정 기관' 3년 연속 선정 등 상생 협력 분야에서 꾸준한 성과를 이어가고 있다.
박경국 사장은 "앞으로 ESG 경영을 바탕으로 협력사가 체감할 수 있는 지원을 확대해 동반성장 선도 기관으로서의 역할을 강화하겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com