아리바이오, AR1001 임상3상 투약 완료 1100명 돌파

통계적 유효성 확보 완료, 9월 탑라인 결과 발표

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 알츠하이머 신약 개발 기업 아리바이오는 현재 13개 국가에서 진행 중인 경구용 알츠하이머 치료제 AR1001 글로벌 3상 임상시험에서 투약 완료자가 1100명을 돌파했다고 28일 밝혔다. 이로써 임상3상 계획서 상 목표했던 투약완료 환자 수를 달성해 통계적 유효성과 데이터 신뢰성 확보를 위한 조건을 충족했다.

회사에 따르면 메인 임상 완료자의 1년 추가 연장시험 참여율이 95% 이상에 달해 1천명 이상의 환자가 지속적으로 투약을 이어가고 있다. 회사는 환자와 보호자가 체감하는 약물 효과와 수용성이 높음을 시사한다고 설명했다. 실제 2년 투약을 모두 완료한 환자들 사이에서도 추가 투약 요청이 이어지고 있는 것으로 알려졌다.

특히 AR1001 임상 3상은 오는 6월 내 총 1535명 투약이 종료될 예정이다. 아리바이오는 9월경 탑라인 데이터를 발표하고 이후 미국 식품의약국(FDA)에 신약허가신청서(NDA)를 제출할 계획이다.

아리바이오 로고. [사진=아리바이오]

글로벌 임상3상이 막바지 단계에 진입하면서 AR1001 고유의 다중 약리 기전 전략도 학계와 시장의 집중적인 조명을 받으며 차세대 해법으로 부상하고 있다. 최근 2026년 코크란 리뷰 발표 이후 의료계를 중심으로 항아밀로이드 계열 항체 치료제의 임상적 유효성에 대한 회의론과 함께 단일 기전 치료의 한계를 지적하는 목소리가 높다. 기존 항체 치료제들이 뇌 속 아밀로이드를 제거함에도 불구하고 환자의 인지 기능 저하가 지속되고 뇌부종·뇌출혈 등 심각한 부작용이 부각되고 있기 때문이다.

아리바이오는 AR1001 개발 초기부터 알츠하이머병의 다양한 원인에 주목해 뇌신경 손상, 미토콘드리아 손상, 타우 과인산화 등에 동시에 대응하는 다중 기전 전략으로 치료 패러다임 전환을 이끌어 왔다. AR1001은 저분자 화합물로서 뇌혈관장벽 투과율이 우수해 세포 외부의 플라크 제거에 그치는 항체 치료제와는 근본적으로 다른 약리 작용 위치를 갖는다.

또한 뇌세포 신호전달 물질인 cGMP를 분해하는 단백질(PDE5)의 과발현을 억제해 뇌혈류 개선을 통한 영양분 공급 활성화, 신경세포 생존 유전자 활성화 및 시냅스 가소성 증대, 독성 타우 단백질 인산화 억제를 동시에 수행한다. 강력한 PDE5 억제력을 지니고 있음에도 시각 부작용이나 근육통 등 이상반응이 없어 장기 복용에 대한 안전성을 입증했다.

글로벌 임상3상 총괄 임상 책임자인 샤론 샤 스탠퍼드대 뇌과학연구소장은 "AR1001은 단순한 항아밀로이드제가 아닌 완전히 새로운 PDE5 억제제로 알츠하이머병의 복합적인 병리를 동시에 해결하고 보편적으로 사용 가능한 다중기전 약물이다"고 밝히기도 했다.

프레드 킴 아리바이오 미국지사장은 "항아밀로이드 중심 치료 전략에 대한 재평가가 이뤄지는 시점에서 AR1001의 다중 기전 접근은 학계와 시장의 관심을 받을 수밖에 없다"며 "곧 종료될 임상 3상에서 유의미한 결과가 확인될 경우 알츠하이머의 1차 치료제로 자리 잡을 가능성이 충분하다"고 전망했다.

한편 아리바이오는 코스닥 상장사 소룩스와 합병을 추진 중으로 합병 예정 기일은 오는 8월 11일이다.

nylee54@newspim.com