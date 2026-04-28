플래티어, '엑스투비' 기반 AWW 플랫폼 정식 오픈

통상 7~8개월 걸리는 AI 커머스 구축 5개월 만에 완료

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 버티컬 AI·DX 솔루션 전문기업 플래티어는 자사의 AI-native 맞춤형 커머스 솔루션 '엑스투비(X2BEE)'를 적용한 AWW 라이프스타일 버티컬 플랫폼 구축 프로젝트를 성공적으로 완료하고 정식 오픈했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 프로젝트의 최대 성과는 통상 7~8개월 이상 소요되는 중대형 이커머스 시스템 구축을 개발 착수 단 5개월 만에 완수하며 차세대 AI 커머스 환경을 구현했다는 점이다. 이는 플래티어의 고도화된 솔루션 역량과 프로젝트 수행 능력이 결합된 결과로, 급변하는 커머스 시장에서 고객사의 비즈니스 기회비용을 최소화하고 시장 선점 속도를 극대화했다는 평가를 받는다.

이러한 초고속 구축의 배경에는 '엑스투비'의 독보적인 유연성이 자리 잡고 있다. AWW 커머스 시스템에 적용된 '엑스투비'는 마이크로서비스 아키텍처(MSA)와 API 퍼스트(API-first) 디자인을 채택한 헤드리스 커머스(Headless Commerce) 솔루션이다. 표준화된 핵심 기능을 제공하면서도 자유로운 커스터마이징이 가능해 구축 기간을 혁신적으로 단축할 수 있었다.

[사진=플래티어]

특히 플래티어는 이번 프로젝트에서 프론트엔드와 백엔드의 완전 분리를 통한 개발 병목 현상 해소, 표준 API 기반의 신속한 외부 시스템 연동, 검증된 커머스 엔진 활용 전략을 적극 추진했다. 이러한 전략적 접근을 통해 개발 착수 단 5개월 만에 결제, 배송, 프로모션 등 커머스의 핵심 기능들을 완벽히 구현해내며 개발 효율성을 극대화했다.

또한 단순히 빠른 구축을 넘어, 플래티어의 에이전틱 AI 솔루션인 '엑스젠(XGEN)'을 적용했다는 점도 큰 특징이다. 이를 통해 AI 추천 및 검색 기능을 활용한 개인화 상품 탐색 지원, 고객 성향 분석 및 AI를 활용한 마케팅 문구 자동 생성, 대규모 트래픽 대응 및 끊김 없는 쇼핑 환경 제공 등 데이터 기반 지능형 플랫폼으로서의 가치를 증명했다.

최선정 AWW 대표이사는 "이번 리뉴얼을 통해 AI와 데이터 기반의 스마트 커머스 전환을 본격화했다"며 "단순한 쇼핑을 넘어 브랜드 경험과 운영 효율을 강화한 '경험형 플랫폼'으로 도약할 것"이라고 밝혔다. 이어 "AWW는 앞으로 AI·데이터·콘텐츠·감성을 결합해 고객이 '발견의 즐거움'을 누릴 수 있는 새로운 라이프스타일 커머스 플랫폼으로 진화해 나가겠다"고 강조했다.

이상훈 플래티어 대표는 "이번 프로젝트는 '엑스투비' 솔루션의 견고함과 전문 인력이 만들어낸 쾌거"라며 "단순히 빠른 구축을 넘어 향후 비즈니스 확장에 유연하게 대응할 수 있는 확장성 높은 시스템을 제공하는 데 주력했다"고 전했다.

한편 플래티어는 이번 AWW 프로젝트의 성공적인 조기 오픈을 발판 삼아, 엔터프라이즈급 AI 커머스 시장에서 '엑스투비'의 지배력을 더욱 공고히 하고, 다양한 산업군의 디지털 전환(DX)을 선도할 계획이다.

nylee54@newspim.com