전국 광역단체장 4월28일 일정

AI 핵심 요약beta
- 강기정 광주시장이 28일 국회서 5·18정신 헌법전문수록 개헌촉구 국민결의대회에 참석한다.
- 김영록 전남지사가 장애인의 날 기념행사에, 김영환 충북지사가 도의회 임시회에 참석한다.
- 황명석 경북도지사 권한대행이 특강과 간부회의를, 이장우 대전시장이 임시회 본회의에 참석한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲강기정 광주시장
- 5·18정신 헌법전문수록 개헌촉구 국민결의대회(14:00 국회 본관)
▲김영록 전남지사
- 제46회 장애인의 날 기념행사(11:00 홍길동체육관)
▲김관영 전북지사
-도 산하 공공기관 방문 (14:30 전북문화관광재단, 전북개발공사)
▲김영환 충북지사
-도의회 임시회(11:00 도의회 본회의장)
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 화공 굿모닝 특강(378회); 경북음식은 어떻게 경북관광의경쟁력이 되는가?(07:20 다목적홀)
- 실.국.원장 간부회의; 현안보고 및 국비 확보 상황점검(09:30 원융실)
- 2026년(2025년 실적) 국민 안전교육 실태점검(10:30 행정부지사실)
- 부서평가·우수부서 시상식(14:00 다목적실)
- 경북형 공동영농 지원사업 현장방문(15:30 문경시 영순면)
▲이장우 대전시장
-제296회 임시회 제1차 본회의(10:00 본회의장)
-제16회 새마을의 날 기념식(14:00 대강당)
▲김하균 세종시장 권한대행
-확대간부회의(9:00 대회의실)
-하천·계곡 및 주변지역 불법시설 전수조사 TF 회의(4차)(14:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
-제366회 임시회 본회의(16:00 본회의장)
▲여중협 강원도지사 권한대행
-제345회 임시회 제2차 본회의(10:00 의회 본회의장)
-2026 강원특별자치도 통합방위회의(14:30 별관 대회의실)
▲김경덕 부산시장 권한대행
-세븐브릿지 투어 업무 협약식(13:10 7층 국제의전실)
-LIV 골프 코리아 준비 점검보고회( 14:007층 회의실)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-제432회 도의회 임시회 제1차 본회의(14:00 도의회)
▲김두겸 울산시장
-㈜인흥산업 변압기 완제품 생산공장 신설 업무협약(11:00 시장실) -HD현대중공업 친환경 선박 생태계 구축 상생협력 업무협약(15:00 시장실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김동연 경기지사
- 통상업무
▲김성중 행정 1부지사
- 국가인권교육원 개원식(15:00)
▲김대순 행정 2부지사
- 예산결산특별위원회 방문(09:50)
[전국 종합=뉴스핌]
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