크롬 앞세운 구글 공세에 네이버, AI탭 상반기 출격 준비

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구글, '제미나이 인 크롬'으로 브라우저 내 AI 서비스 강화

네이버, 검색 기능 AI 브리핑 비중 늘리고 AI 탭 상반기 출시 목표

[서울=뉴스핌] 정승원 기자 = 구글이 인공지능(AI) 기반의 웹 탐색 기능을 강화한 크롬 브라우저를 국내에 출시한 가운데 국내 검색 시장 1위인 네이버도 AI 탭 출시를 준비하고 있어 검색 시장의 경쟁이 본격화될 수 있을지 주목된다.

27일 업계에 따르면 구글은 지난 21일 한국을 포함한 글로벌 7개국에 '제미나이 인 크롬' 기능을 출시했다.

구글, 최신 AI 기능 대거 탑재한 크롬 한국 출시 [사진=구글]

새로운 크롬은 AI를 내장한 것이 특징이다. 제미나이 3.1의 최신 AI를 기반으로 데스크톱과 iOS에 우선 제공된다. AI 기능을 통해 웹 페이지의 긴 콘텐츠를 요약해주고 질문에 답을 해준다.

뉴스 페이지를 띄워놓고 '다른 뉴스에서도 똑같이 보도하고 있는지 확인해줘'라고 입력하면 다른 뉴스 페이지의 링크를 표시해주는 식이다.

이는 웹에서 새로운 탭을 열어 구글이나 다른 검색 엔진에서 검색을 하기 보다는 곧바로 제미나이에 검색 내용을 확인할 수 있도록 하는 데 목적이 있는 것으로 분석된다.

또한 교차 검색을 통해 사용자가 정보를 추가 확인한다는 데서 다양한 정보를 한 곳에 모아 볼 수 있도록 했다.

샤메인 드실바 구글 크롬 제품 관리 디렉터는 "20개의 탭을 오가며 20분 걸리던 작업을 단일 탭에서 몇 분 만에 처리할 수 있도록 돕는 것"이라고 구글 크롬의 활용 방안에 대해 설명했다.

네이버도 AI 탭의 상반기 출시를 위해 사내 클로즈드 베타 테스트(CBT)에 돌입했다. 앞서 네이버는 지난해 3월 AI 브리핑을 출시하며 국내 검색 시장 1위를 굳건히 하고 있다.

인터넷 트렌드에 따르면 네이버는 AI 브리핑 출시 1년인 올해 3월 기준 국내 검색 시장 점유율 64.39%로 1위를 차지했다.

AI 브리핑의 성공에는 고도화가 있었다. 네이버는 AI 브리핑 출시 이후 1년 간 22차례의 업데이트를 진행했다.

네이버의 AI 브리핑도 검색에 필요한 시간 단축을 목표로 한다. 사용자의 검색어에 대해 AI가 핵심 정보를 요약, 정리해 최상단에 제시하고 후속 질문과 연관 탐색으로 자연스럽게 이어지도록 하는 것이다.

네이버는 현재 20% 수준인 AI 브리핑 적용 범위를 전체 검색의 40%까지 늘린다는 계획이다.

네이버 AI 브리핑 [사진=네이버]

최수연 네이버 대표는 지난 2월 개최된 2025년 연간 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "AI 브리핑은 네이버의 주력 검색 경험으로 자리 잡았다"며 "올해 그동안 쌓았던 노하우와 검증된 AI 기술을 기반으로 네이버만이 제공할 수 있는 에이전트 AI 경험을 확장하고 강력한 이용자 충성도 강화와 검색 만족도로 이어질 수 있도록 노력할 것"이라고 강조했다.

여기에 AI 탭 출시도 속도를 내고 있다. 지난 17일 사내 CBT를 실시했으며 상반기 내 출시를 목표로 하는 점을 볼 때 5월 중 오픈 베타 테스트를 실시할 가능성도 나온다.

AI 브리핑이 검색 결과 요약과 탐색 가이드를 제공한다면 AI 탭은 에이전트를 사용해 대화형으로 검색할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.

또한 AI 탭을 통해 예약, 결제 등을 수행하고 사용자의 의사 결정을 AI로 도울 수 있도록 한다는 계획이다.

네이버 관계자는 "AI 브리핑 서비스는 계속 진행되며 상반기 내에 AI 탭을 추가로 제공하는 것을 목표로 하고 있다"며 "AI탭을 바탕으로 단순한 질의응답을 넘어 실제 작업을 수행할 수 있는 AI 에이전트 서비스를 지향하고 있다"고 설명했다.

origin@newspim.com