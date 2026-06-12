엘앤씨바이오, KRX300 지수 편입

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재생의학 기업의 성장성 공식 인정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인체조직 재생의학 전문기업 엘앤씨바이오가 한국거래소의 정기 지수 변경을 통해 KRX300 지수에 편입됐다고 12일 밝혔다.

KRX300은 유가증권시장과 코스닥시장을 대표하는 300개 종목으로 구성된 국내 대표 통합지수다. 시가총액과 유동성, 재무 건전성, 시장 대표성 등을 종합적으로 고려해 편입 종목을 선정하며, 기관투자자와 연기금 등이 주요 벤치마크 지표로 활용하고 있다.

회사에 따르면 이번 편입으로 KRX300을 추종하는 패시브 자금과 기관투자자의 투자 대상 범위에 포함되면서 투자 저변 확대와 유동성 개선 효과가 예상된다.

엘앤씨바이오 로고. [사진=엘앤씨바이오]

엘앤씨바이오는 '리투오'를 비롯해 메가덤, 메가너브, 메가카티 등 수술용 제품부터 에스테틱 제품까지 아우르는 ECM(세포외기질) 기반 플랫폼 기업이다. 피부 재생 및 미용 시장에서 기존 필러 중심에서 ECM 기반의 근본적 조직 재생으로 패러다임이 전환되는 가운데 관련 기술력과 제품 경쟁력을 확대하고 있다.

엘앤씨바이오 관계자는 "이번 KRX300 편입은 회사의 성장성과 시장 신뢰도를 보여주는 성과"라며 "앞으로도 연구개발과 스킨부스터 '리투오' 제품을 중심으로 한 글로벌 사업 확대를 통해 기업가치를 높이고 주주가치 제고에 힘쓰겠다"고 말했다. 회사는 동남아, 북미 등 글로벌 사업 확장을 추진 중이다.

nylee54@newspim.com