구글, 'AI 기능 강화' 크롬 한국 출시

AI 핵심 요약beta
- 구글이 21일 AI 기반 크롬 브라우저를 한국에 출시했다.
- 제미나이 3.1으로 웹 요약, 탭 비교, 이메일 작성, 이미지 변환 기능을 제공한다.
- 데스크톱·iOS 우선 지원하며 보안 강화와 구글 서비스 연동을 더했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 구글이 AI 기반 웹 탐색 기능을 강화한 크롬 브라우저를 한국에 출시했다. 최신 AI 모델인 제미나이 3.1을 기반으로 웹페이지 요약, 탭 간 정보 비교, 이메일 작성 지원, 이미지 변환 등의 기능을 제공한다.
크롬 측면 패널에 내장된 제미나이를 활용하면 탭을 전환하지 않고도 현재 보는 웹페이지를 요약하거나 필요한 정보를 정리할 수 있다. 시험 공부를 위한 예상 문제 생성, 레시피 변형 등 맥락에 맞는 도움도 받을 수 있으며, 이전에 방문했던 페이지를 기억해 여러 탭을 계속 열어두지 않아도 된다.
지메일, 지도, 캘린더, 유튜브 등 구글 서비스와의 연동도 강화됐다. 현재 페이지를 벗어나지 않고도 이메일 초안 작성, 캘린더 일정 추가, 지도 위치 확인, 유튜브 영상 질문 등을 브라우저 내에서 처리할 수 있다. 여러 탭에 흩어진 정보를 한 화면에서 비교·정리하는 기능도 지원해 쇼핑 사이트 제품 정보 비교나 자료 수집 작업을 빠르게 처리할 수 있다.
크롬에 탑재된 나노 바나나 2는 별도의 파일 업로드나 탭 이동 없이 브라우저 내에서 이미지를 변환한다. 측면 패널에 프롬프트를 입력하는 것만으로 가구 배치 시뮬레이션 등 다양한 방식으로 활용할 수 있다.
구글은 설계 단계부터 보안을 고려해 기능을 구축했다. 프롬프트 인젝션 같은 위협을 식별하도록 모델을 훈련했으며, 이메일 전송이나 캘린더 일정 추가 같은 민감한 작업 전에는 사용자 확인 절차를 거치도록 했다. 자동화된 레드팀 훈련과 자동 업데이트를 통해 보호 체계를 지속적으로 강화하고 있다.
데스크톱과 iOS 환경에서 우선 제공되며, 안드로이드에서는 전원 버튼을 길게 눌러 크롬을 비롯한 다양한 앱 사용 중에도 제미나이를 호출할 수 있다.
yuniya@newspim.com