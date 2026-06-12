허태정 당선인-민주당 국회의원 첫 회동…"대전 현안 해결 원팀으로"

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12일 간담회 개최...국비 확보·R&D·첨단산업 육성 등 협력

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 대전시장 당선인이 지역 국회의원들과 첫 간담회를 갖고 민선 9기 출범을 앞두고 지역 현안 해결과 미래 성장 전략 마련에 힘을 모으기로 했다.

허태정 당선인은 12일 옛 충남도청 소회의실에서 박정현 대전시장직 인수위원장과 조승래·장철민·장종태·박용갑·황정아 국회의원 등이 참석한 가운데 간담회를 열었다.

허태정 대전시장 당선인이 12일 오전 옛 충남도청에서 지역 국회의원들과 첫 간담회를 열었다. [사진=허태정 당선인] 2026.06.12 gyun507@newspim.com

허 당선인은 "인수위원회가 출범한 지 나흘째로 지역 현안을 점검하며 책임감을 무겁게 느끼고 있다"며 "인수위 기간 동안 주요 현안을 꼼꼼히 살피겠다"고 말했다.

이어 "그동안 진행된 사업들을 시민들에게 있는 그대로 설명하고 앞으로 민선 9기가 나아갈 방향을 분명히 제시하겠다"며 "당과 시당, 지역 국회의원들과 함께 시민을 위한 정책으로 보답하겠다"고 강조했다.

참석한 국회의원들도 민선 9기 시정과 중앙정치권이 긴밀하게 협력하는 체계를 구축해야 한다고 입을 모았다.

조승래 더불어민주당 사무총장은 대전의 미래 성장 전략과 관련해 "지역 첨단산업 생태계를 효과적으로 구축하기 위해 지역 안팎의 역량을 모은 자문단이나 추진단 구성도 검토할 필요가 있다"며 "여야를 넘어 대전 발전을 위해 함께 힘을 모으는 협력 체계가 필요하다"고 제안했다.

장철민 의원은 중앙정부와 대전시의 가교 역할 필요성을 강조했다. 장 의원은 "국회도 하반기 원 구성을 앞두고 있는 만큼 각 상임위원회와 연계해 대전시 정책과 의제를 발굴하고 시너지를 만들어야 한다"며 "국회의원들이 중앙정부와의 가교 역할을 충실히 수행한다면 대전의 미래 비전을 더욱 구체화할 수 있을 것"이라고 말했다.

장종태 의원은 단합을 강조하며 "민주당은 경쟁이 끝나면 누구보다 강한 응집력으로 원팀이 돼왔다"며 "대전 지역 국회의원들이 시장과 힘과 지혜를 모아 지역 현안 해결과 미래 비전 실현에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

황정아 의원은 "대전의 R&D 역량을 극대화하고 그 성과가 산업과 경제, 민생으로 이어질 수 있도록 해야 한다"며 "AI·반도체·바이오·방산 등 첨단산업 분야에서 대전이 경쟁력을 갖출 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.

한편 허 당선인과 지역 국회의원들은 향후 정례적인 소통을 통해 주요 현안과 국비 확보, 미래 성장 전략 등을 공동으로 추진해 나가기로 했다.

gyun507@newspim.com