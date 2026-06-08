"대전 민선9기 밑그림 그린다"...허태정 인수위 출범 임박

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인수위원장에 박정현 의원...6개 분과·20명 규모

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 대전시장 당선인이 민선9기 시정 운영의 밑그림을 그릴 인수위원회 구성을 마무리하고 본격적인 시정 인수 작업에 돌입한다.

허 당선인 측은 8일 시장직 인수위원회 인선을 완료했다고 밝혔다. 인수위는 총 6개 분과, 20명 규모로 꾸려졌으며 행정과 도시, 경제, 복지, 교육문화 등 주요 시정 분야별 전문가들이 참여한다.

더불어민주당 허태정 대전시장 당선인이 5일 캠프 해단식에서 발언하고 있다. [사진=허태정 캠프] 2026.06.05 gyun507@newspim.com

인수위원회는 민선9기 시정 운영 방향을 정립하는 동시에 민선8기 주요 정책과 사업을 점검하고 향후 시정 혁신 과제를 도출하는 역할을 맡게 된다. 특히 허 당선인이 선거 과정에서 강조한 민생 회복과 시민 중심 시정 실현 방안을 구체화하는 데 역량을 집중할 것으로 보인다.

인수위원장은 박 위원장은 박정현 더불어민주당 대전시당위원장이 맡는다.

부위원장은 허태정 선거캠프 정책본부장을 지낸 이은구 전 한남대 부총장이 맡았으며, 운영간사는 박노동 대전연구원 수석연구위원이 담당한다.

분과별로는 자치행정분과에 이은구 부위원장을 비롯해 강영주 대전연구원 선임연구위원, 김민숙 대전시의원이 참여한다.

도시주택교통분과는 김준열 전 대전시 도시주택국장이 이끌며 도명식 국립한밭대 도시공학과 교수와 박규영 전 한국교통연구원 책임연구원이 함께한다.

교육문화예술관광체육분과는 장수명 한국교원대 교수가 분과장을 맡고 최혜진 목원대 교수, 손경숙 충남대 교수, 오진화 대전관광공사 비상임이사가 참여한다.

여성환경복지분과는 유 미 대전시사회서비스원 초대원장이 분과장을 맡아 신혜영 더불어민주당 대전시당 여성위원장, 임재현 박정현 의원실 비서관과 함께 활동한다.

경제과학산업분과는 남승훈 한국표준과학연구원 책임연구원이 분과장을 맡고 민병권 한남대 교수와 남윤의 국립한밭대 교수가 참여한다.

기획총괄분과는 김미중 전 대전시장 비서실장이 분과장을 맡으며 박노동 수석연구위원, 김정동 대전시민사회연구소 부소장이 함께 시정 전반을 점검할 예정이다.

인수위는 9일 오전 옛 충남도청사에 마련된 사무실에서 현판식과 위촉장 수여식을 갖고 공식 활동을 시작한다.

또 향후 학계와 경제계, 시민사회 등 각 분야 전문가 40여 명을 자문위원으로 위촉해 민선9기 시정 운영 방향과 주요 정책에 대한 의견을 수렴할 계획이다.

gyun507@newspim.com