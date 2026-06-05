허태정 "시민이 준 권한과 책임…대전 미래 위해 쓰겠다"

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5일 합동해단식...현충원 참배·한화 에어로 분향소 찾아

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 허태정 대전시장 당선인이 "시민이 부여한 권한에 걸맞은 책임을 다하겠다"며 대전의 미래를 위한 새로운 출발을 선언했다.

더불어민주당 대전시당 선거대책위원회와 허태정 후보 선거대책위원회는 5일 허 당선자 선거사무소에서 합동 해단식을 열고 6·3 지방선거 공식 일정을 마무리했다고 밝혔다.

더불어민주당 허태정 대전시장 당선인이 5일 캠프 해단식에서 발언하고 있다. [사진=허태정 캠프] 2026.06.05 gyun507@newspim.com

허 당선자는 이날 선거운동 기간 함께한 관계자들에게 감사의 뜻을 전한 뒤 이번 선거 결과가 갖는 의미를 강조했다.

그는 "대전시장과 5개 자치구 구청장, 다수의 시·구의원을 시민들께서 선택해 주셨다"며 "이는 단순한 승리가 아니라 시민의 뜻을 실현하고 대전을 새롭게 변화시켜야 할 막중한 책무를 부여받은 것"이라고 말했다.

이어 "이제는 선거 과정에서 얻은 힘을 시민을 위해 사용할 때"라며 "선거는 끝났지만 대전의 미래를 만드는 일은 지금부터 시작이다. 모두가 다시 힘을 모아야 하며 저 또한 그 선두에서 책임을 다하겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 허태정 대전시장 당선인이 5일 국립대전현충원에서 참배하고 있다. [사진=허태정 캠프] 2026.06.05 gyun507@newspim.com

허 당선자는 해단식에 앞서 민주당 소속 지역 당선인들과 함께 국립대전현충원을 참배했다. 방명록에는 "민생을 회복하고 시민이 주인이 되는 시대를 열어 대전의 새로운 미래를 만들겠다"는 다짐을 남겼다.

이어 한화에어로스페이스 폭발사고 희생자 합동분향소를 찾아 희생자들을 추모하고 유가족들에게 위로를 전했다.

허태정 당선자는 "안타까운 사고로 희생된 분들의 명복을 빈다"며 "유가족들에게 깊은 위로의 말씀을 드린다"고 말했다.

그러면서 대전지역 사업장에 대한 안전관리 실태를 전면 점검하고 주요 산업현장의 안전관리 체계를 재정비하는 등 재발 방지를 위한 종합대책을 마련하겠다고 약속했다.

gyun507@newspim.com