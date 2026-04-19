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[르포] 사람과 로봇이 공존…'네이버 1784' 사옥 가보니

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AI 핵심 요약

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  • 기자가 15일 네이버 사옥 1784를 방문했다.
  • 120대 루키 로봇이 배달하며 로보포트로 이동한다.
  • 네이버플러스 멤버십 생애주기 확대와 AI 에이전트 도입한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

네이버 1784, 건물 전체를 '디지털 트윈'으로 구현
120대의 서비스 로봇 루키가 업무 수행…모든 기술 융합한 '테크 컨버전스 빌딩'

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 사옥 로비에 들어서자마자 120대의 자율주행 로봇 '루키(Rookie)'가 분주하게 움직이며 인사를 건넨다. 지난 15일 방문한 네이버의 사옥 '1784'는 단순한 오피스 빌딩을 넘어 로봇과 인간이 공존하는 거대한 실험실이었다. 네이버 1784는 로봇·자율주행·인공지능(AI)·클라우드 등 네이버의 모든 기술이 융합된 '테크 컨버전스 빌딩'이다. 2022년 문을 연 네이버의 두 번째 사옥으로 지하 8층, 지상 28층, 연면적 5만평 규모로 지어졌다. 세계 최초의 로봇 친화형 빌딩이자 네이버의 스마트 빌딩 통합 솔루션이 적용됐다.

네이버 사옥 2층 [사진=송은정 기자]

네이버는 자회사인 네이버랩스가 개발 중인 로봇과 그 기반 시스템을 실험할 수 있는 '로봇 친화 건물' 공간을 기획했다. 로봇이 제대로 움직이기 위해서는 클라우드와 끊김이 없는 높은 성능의 통신 환경이 필요한데, 이를 위해 네이버 1784는 국내 최초로 '이음 5G'라는 5G 특화망을 구축했다.

이날 곳곳에서 루키들을 마주칠 수 있었다. 120대의 서비스 로봇 루키가 공간을 돌아다니며 커피와 도시락, 택배 등 배달 업무를 수행한다.

네이버 사옥을 돌아 다니는 자율주행 로봇 루키는 클라우드·5G·디지털트윈 기반의 브레인리스 로봇이다. 네이버랩스의 자율주행 로봇 플랫폼 어라운드를 기반으로 개발됐다.

로봇들을 빠르게 이용할 수 있도록 로봇 전용 엘리베이터 '로보포트' 도 마련되어 있었다. 세계 최초의 로봇 전용 엘리베이터 '로보포트'는 지하 2층부터 옥상까지 전층에 걸쳐 운행되는 순환식 구조로 로봇들의 수직 이동 속도와 효율성을 극대화했다.

2층에 위치한 스타벅스도 눈에 띄었다. 로봇이 커피를 배달하는 이곳은 거대 로봇 실험실을 표방했다. 네이버의 기술과 혁신이 스타벅스와 합쳐진 모습이 묘하게 이색적이었다. 

임직원을 위한 복지도 마련됐다. 건물 내부에 5명의 전문의가 상주하는 네이버 임직원 전용 부속 의원이 들어서 있다. '플랜트샵'은 네이버핸즈가 운영하는 꽃집으로 발달장애인이 근무하고 있다.

네이버 1784 사내 부속의원 [사진=송은정 기자]

◆"요람에서 무덤까지"…생애 주기 멤버십 변환

이날 사옥투어와 함께 2층 커넥트홀에서는 기업 소개와 AI 브리핑 및 네이버플러스 멤버십 관련 서비스 소개와 향후 계획이 발표됐다.

네이버플러스 멤버십은 갓 태어난 순간부터 노년까지 전체 생애 주기를 커버하는 계획을 가지고 있다.

현재 운영 중인 펫과 베이비 바우처를 시작으로 스튜던트, 웨딩 등으로 단계적으로 확대해 나갈 예정이다.

지난해는 생애 주기 기반의 개인화된 멤버십과 바우처를 선보였다. 향후 쇼핑 콘텐츠 라이브 전반에서 파트너십을 통해서 멤버십 단독 혜택을 계속 확보해 나간다는 계획이다. 

올해부터 네이버 전반적으로 멤버십 퍼스트 경험을 구축하고 있다. 검색 시 쇼핑에서 시즌 프로모션, 콘텐츠를 네이버에서 이용할 때 멤버십을 우대하는 경험을 전사적으로 구현 중이다.  

네이버 1784 사옥 내 스타벅스 [사진=송은정 기자]

◆ 네이버 서비스 전반에 AI 도입…플랫폼 경쟁력 강화

네이버는 2023년부터 온서비스 AI를 내세우고 있다. 올해는 '에이전트 전환' 원년으로 삼고 네이버 서비스 전반에 AI 에이전트를 도입해 플랫폼 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

검색 분야에서는 AI 브리핑 적용 범위를 현재 대비 2배 수준으로 확대한다. AI 탭에 검색, 쇼핑, 지도, 플레이스 등 다양한 서비스 연결 기반의 새로운 검색 경험을 제공할 계획이다.

커머스 분야에서는 AI 쇼핑 에이전트를 중심으로 AI가 상품을 탐색해서 구매까지 지원하는 구조를 만들 계획이다.

멤버십 확대를 통한 스마트 스토어 성장과 배송 경쟁력을 강화해 나갈 예정이다.

AI 기반 자동화 광고도 더욱 확대한다. 콘텐츠 부문에서는 프리미엄 콘텐츠 확보와 AI 추천 기술 고도화를 통해서 이용자 활동성을 확대한다.

기업 간 거래(B2B) 분야에서는 '소버린 AI' 전략을 중심으로 공공, 금융, 의료, 국방 분야를 확대하고 글로벌 디지털 전환 사업을 본격화할 계획이다.

온·오프라인 통합 플랫폼 구축을 목표로 물류, 오프라인 인프라 투자를 더욱 확대해 나갈 예정이다.

AI 브리핑의 커버리지를 지속적으로 확대한다. 이를 위해 'AI 브리핑'을 출시할 계획이다.

네이버는 "올해 ARP 커버리지를 40%까지 확대하고 AI 탭을 출시할 계획"이라고 설명했다.

yuniya@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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