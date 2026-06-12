대전·세종·충남, 주말 무더위…13일 천둥·번개 동반 소나기

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 이번 주말 대전·세종·충남은 낮 기온이 30도 안팎까지 오르며 덥겠고 토요일인 13일 오후에는 내륙을 중심으로 소나기가 예보됐다.

12일 대전지방기상청에 따르면 13일은 대체로 흐린 가운데 아침 최저기온 13~17도, 낮 최고기온 27~31도의 분포를 보이겠다. 대전과 세종의 낮 기온은 31도까지 오를 것으로 예상된다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 초여름 날씨를 보인 25일 오후 서울 종로구 광화문광장 분수대에서 어린이들이 물놀이를 하며 더위를 식히고 있다. 2026.05.25 gdlee@newspim.com

토요일인 13일은 가끔 구름이 많겠으며 오후부터 저녁 사이 대전·세종·충남 내륙을 중심으로 5~30㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

특히 소나기 구역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치고 일부 지역에는 우박이나 싸락우박이 떨어질 가능성도 있어 시설물 관리와 안전사고에 주의가 필요하다.

기상청은 소나기 특성상 지역에 따라 강수량 차이가 크고 짧은 시간 강하게 내릴 수 있다며 최신 기상정보를 수시로 확인해 달라고 당부했다.

일요일인 14일은 대체로 맑은 날씨를 보이겠다. 아침 최저기온은 15~18도, 낮 최고기온은 27~30도로 예상된다.

한편 당분간 충청권 낮 기온은 평년보다 다소 높은 30도 안팎을 유지해 다소 덥겠다. 기상청은 낮 시간대 야외활동 시 건강관리에 유의할 것을 당부했다.

nn0416@newspim.com