CJ제일제당, '베스트 코리아 브랜드' 14년 연속 선정

인터브랜드 평가서 국내 22위…역대 최고 순위 기록

FMCG 기업 중 1위…K-푸드 대표 브랜드 경쟁력 입증

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 글로벌 브랜드 컨설팅 그룹 인터브랜드가 발표한 '2026 베스트 코리아 브랜드'에 14년 연속 선정됐다. 국내 식품 산업을 대표하는 기업으로서 브랜드 경쟁력과 소비자 신뢰를 다시 한번 인정받은 것이다.

CJ제일제당은 올해 인터브랜드 평가에서 브랜드 가치 1조1866억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 순위는 지난해에 이어 국내 전체 기업 중 22위에 올랐다. 이는 CJ제일제당의 역대 최고 순위다. 회사는 '베스트 코리아 브랜드'가 처음 발표된 2013년부터 올해까지 14년 연속 이름을 올렸다.

2026년 베스트 코리아 브랜드 디지털 트로피 이미지. [사진=CJ제일제당 제공]

특히 CJ제일제당은 소비재 기업 가운데 1위를 차지했다. 식품과 바이오 사업을 기반으로 국내외 시장에서 브랜드 경쟁력을 꾸준히 높여온 점이 평가에 반영된 것으로 풀이된다. 국내 식품 산업을 대표하는 기업으로서 차별화된 위상도 재확인했다.

인터브랜드는 1974년 설립된 세계 최대 브랜드 컨설팅 그룹이다. 2013년부터 매년 국내에서 브랜드 가치가 높은 기업을 선정해 '베스트 코리아 브랜드'를 발표하고 있다. 기업의 재무 성과와 시장 내 브랜드 위상, 미래 성장 가능성 등을 종합적으로 분석해 브랜드 가치를 산출한다.

CJ제일제당 관계자는 "14년 연속 베스트 코리아 브랜드에 선정된 것은 오랜 기간 축적해온 브랜드 파워와 소비자 신뢰를 인정받은 결과"라며 "앞으로도 대한민국을 대표하는 식품 브랜드라는 자부심을 바탕으로 K-푸드의 글로벌 확산에 앞장설 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com