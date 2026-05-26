비비고, PGA 무대서 통했다…'더 CJ컵'서 K-푸드 글로벌 존재감 키워

스타 셰프 협업·한식 체험 콘텐츠 호응…미국 관람객 사로잡아

비비고 만두·김치·증류주 '자리'까지…미식·친환경 앞세운 한국 식문화 확산

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 PGA투어 정규대회 '더 CJ컵 바이런 넬슨'에서 비비고를 앞세워 K-푸드와 한국 식문화를 알리며 현지 관람객들의 호응을 얻었다고 26일 전했다.

미국 텍사스주 맥키니 TPC 크레이그 랜치에서 열린 이번 대회에서는 '하우스 오브 CJ' 내 비비고존과 경기장 내 비비고 컨세션이 운영되며 한국 음식 체험 공간으로 주목받았다.

더 CJ컵의 하우스 오브 CJ 내 비비고존에서 관람객들이 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=CJ제일제당 제공]

특히 7번홀 비비고 컨세션은 대회의 대표 미식 공간으로 자리잡았다. 현장에서는 국내외 유명 셰프들이 비비고 제품을 활용한 메뉴를 선보이며 차별화된 K-푸드 경험을 제공했다. '흑백요리사 시즌2' 출연자인 유용욱 셰프는 비비고 김치를 활용한 '김치 삼겹살 타코'를, 뉴욕 한식 파인 다이닝 '아토믹스'의 박정현 셰프는 소바바치킨과 비비고 스티키 라이스를 활용한 메뉴를 공개했다. 미국 인기 프로그램 '아이언 셰프' 우승자인 보 맥밀런 셰프도 비비고 만두와 고추장을 재해석한 메뉴를 선보이며 관심을 끌었다.

CJ제일제당의 프리미엄 증류주 브랜드 '자리(jari)'도 함께 소개됐다. 올해 하반기 미국 출시를 앞둔 '자리'는 문배술과 가무치소주를 기반으로 한 칵테일 4종을 운영하며 한식과 어우러지는 한국 주류 문화를 선보였다. 관람객들은 한강공원을 연상시키는 계단식 공간에서 K-푸드 메뉴와 칵테일을 함께 즐기며 경기를 관람했다.

현장 참여형 콘텐츠도 인기를 끌었다. '하우스 오브 CJ'에서는 대형 만두 조형물이 포토존으로 활용됐고, 한국어로 '만두'를 외치는 틱톡 챌린지에도 관람객 참여가 이어졌다. 지난해에 이어 올해 다시 방문했다는 관람객 이자벨 베나이트는 "지난해보다 음식과 즐길거리가 더 다양해졌다"며 "김치 삼겹살 타코와 한국 증류주 칵테일이 특히 인상적이었다"고 말했다.

CJ제일제당은 이번 행사에서 친환경 소재도 함께 강조했다. 현장에는 PHA 코팅 컵과 빨대, 커틀러리 등이 사용됐는데, 이는 미국 윈컵과 협업해 개발한 제품이다. CJ제일제당의 생분해성 소재 PHA만으로 제작돼 미세 플라스틱을 남기지 않는 점이 특징이다. CJ제일제당 관계자는 "더 CJ컵은 스포츠와 미식, 문화가 어우러진 글로벌 축제의 장"이라며 "앞으로도 비비고를 통해 K-푸드와 한국 식문화의 가치를 지속 확산해 나갈 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com