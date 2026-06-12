인사이터, 음성 AI 활용 시각장애인 심리검사 1차 실증 완료

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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = AI 기반 심리 서비스 기업 주식회사 인사이터(대표 남성전)가 서울시 지원 및 서울경제진흥원 주관 '약자를 위한 기술개발 및 돌봄로봇' 사업의 일환으로 진행한 '음성 인터페이스 기반 AI 심리검사 및 해설 서비스'의 1차 실증을 마쳤다고 밝혔다.

[사진=인사이터 제공]

이번 사업은 시각장애인 등 정신건강 취약계층의 심리검사 접근성을 개선하기 위해 추진됐다. 인사이터는 별도의 화면 조작 없이 음성 대화만으로 문항 선택과 응답, 결과 확인까지 진행할 수 있는 음성 인터페이스 기술을 적용했다.

실증은 노원시각장애인복지관과 협력해 지난해 9월부터 올해 2월까지 시각장애인 165명을 대상으로 진행됐다. 실증 결과 통합 고객만족도(CSAT)는 90.8%(목표치 80%), 순추천고객지수(NPS)는 69점(목표치 20점)을 기록해 정량적 목표치를 상회했다.

인사이터는 심리검사 이후 고위험군으로 분류된 참여자를 대상으로 전문 상담사를 통한 비대면 상담을 연계해 누적 103회를 진행했다. 아울러 불안, 스트레스, 고립감 등을 주제로 한 비대면 그룹 교육을 병행해 검사·상담·교육이 연계된 심리 지원 체계를 구축했다.

인사이터 관계자는 1차 실증 결과를 바탕으로 서비스 완성도를 높이고 있다며 현재 진행 중인 2차 실증을 마친 후 복지기관과의 협력을 확대해 나갈 계획이라고 전했다.

ohzin@newspim.com