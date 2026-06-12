교촌치킨, 축구 응원 열기 타고 대표 메뉴 릴레이 할인

12일부터 28일까지 교촌치킨앱 멤버십 고객 대상 진행

메뉴 1마리당 3000원 할인…자전거·앱 포인트 럭키드로우도

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 교촌치킨이 축구 대표팀 응원 열기가 높아지는 시기를 맞아 대표 메뉴 할인전에 나선다. 경기 관람과 단체 응원 수요가 늘어나는 기간에 맞춰 허니, 레드, 간장 등 교촌의 대표 맛을 주차별로 선보이며 앱 멤버십 고객 혜택을 강화한다.

교촌에프앤비는 6월 12일부터 28일까지 교촌치킨앱 멤버십 고객을 대상으로 '교촌 대표 맛 릴레이 할인전'을 진행한다고 12일 밝혔다. 이번 행사는 축구 경기를 즐기며 응원하는 고객들이 교촌의 대표 메뉴를 합리적인 가격에 즐길 수 있도록 마련됐다.

6월 12일부터 28일까지 교촌치킨앱에서 진행되는 '교촌 대표 맛 릴레이 할인전'. [사진=교촌에프앤비 제공]

할인전은 교촌의 3대 대표 맛인 허니·레드·간장 시리즈를 주차별로 나눠 진행된다. 행사 메뉴 주문 시 1마리당 3000원 할인 혜택이 적용되며, 여러 마리를 주문할 경우 구매 수량만큼 할인이 제공된다. 예를 들어 2마리를 주문하면 총 6000원을 할인받을 수 있어 가족 모임이나 단체 응원에도 활용도가 높다.

대표팀 첫 경기가 열리는 1주차인 12일부터 18일까지는 '첫 경기는 달콤하게, 허니 맛'을 테마로 허니한마리, 허니갈릭한마리, 허니옥수수한마리, 허니순살 등 허니 시리즈 4종을 할인 판매한다. 2주차인 19일부터 24일까지는 '응원 열기는 화끈하게, 레드 맛'을 주제로 레드한마리, 마라레드한마리, 반반한마리 일부 메뉴를 선보인다.

마지막 3주차인 25일부터 28일까지는 '끝까지 함께하는 클래식, 간장 맛' 콘셉트로 간장한마리와 간장 조합 반반한마리 메뉴가 릴레이 할인의 마지막을 장식한다. 이벤트 기간에는 럭키드로우 행사도 함께 진행된다. 행사 메뉴를 주문하면 별도 절차 없이 자동 응모되며, 추첨을 통해 SPECIALIZED 자전거, BROMPTON 자전거, 교촌치킨앱 포인트 등 총 1000명에게 경품을 증정한다.

mkyo@newspim.com