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정은경 복지부 장관, 대구·경북 스마트 이송 체계 점검…"전국화 속도"

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  • 보건복지부 장관이 12일 대구경북을 찾아 응급환자 이송체계 혁신 상황을 점검했다
  • 광주전라서 시행 중인 이송체계 혁신 시범사업을 9월까지 전국으로 확대 추진하고 있다
  • AI기반 진료지원체계와 지역 맞춤 이송지침을 도입해 응급실 미수용 최소화와 장거리 이송 대응을 강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대구·경북형 스마트 이송체계 시연
구급차 탑승부터 진료까지 AI 도입
의료진 업무 부담↓…환자 수용 ↑

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 정은경 보건복지부 장관이 대구·경북 지역의 응급환자 이송체계 혁신 상황을 점검하고 광주, 전라 지역에서 실시하는 '이송체계 혁신 시범사업' 전국 확대에 속도를 내고 있다.

정 장관은 12일 오후 2시 30분에 경북대 병원을 방문해 대구광역시와 경상북도의 응급환자 이송체계 간담회를 개최했다.

[서울=뉴스핌] 정은경 보건복지부 장관이 14일 전남 고흥군 국립소록도병원에서 열린 제23회 한센인의 날 및 개원 110주년 기념식에서 축사를 하고 있다. [사진=보건복지부] 2026.05.14 photo@newspim.com

이번 간담회는 '이송 체계 혁신 시범사업'을 오는 9월 내 전국 확산 완료한다는 국무회의 보고에 맞춰 대구·경북의 진행 상황을 확인하기 위해 마련됐다. 간담회는 '대구·경북형 스마트 이송 체계'에 대한 시연과 대구와 경북의 개정된 이송 지침을 논의하는 순서로 진행됐다.

'이송체계 혁신 시범사업'은 지난 3월부터 광주, 전북, 전남을 대상으로 지역 특성을 고려해 이송병원을 수배하거나 우선수용병원을 지정해 대응한다. 시범사업을 통해 광주·전라 지역의 일평균 사망자 수가 감소하고 미수용 문제 등이 해소되고 있다. 

기술 시연회에서는 인공지능(AI)을 활용한 의료혁신 모델인 진료지원 체계가 공개됐다. 이 체계는 응급환자의 구급차 탑승부터 응급실 치료까지 전 과정에 AI를 도입해 환자 상태를 AI가 분석하고 응급실 의료진의 진료 결정을 효율화하는 시스템이다.

기술 시연회에 참석한 경북대 병원과 삼성서울병원 응급의학과 의료진들은 응급의료 현장에서 인공지능 전환(AX)이 구현된다면 병원 내 의료진의 업무 부담이 크게 줄어드는 동시에 한정된 응급실 병상과 인력으로도 더 많은 환자를 안전하게 돌볼 수 있게 된다고 했다. 복지부는 AI 기반 응급의료 이송 체계를 현재 수립 중인 'AI 기본의료 전략'에 반영할 예정이다.

대구·경북의 이송지침 개정안에 대해서도 논의됐다. 대구는 영남권의 핵심 거점으로서 인근 시·도와 환자 수용·진료의 연계를 강화하고 응급의료기관 간 소통체계를 더욱 공고히 한다. 경북은 넓은 면적에 비해 의료기관 분포가 고르지 못해 산악지형과 울릉도 등 지리적 여건을 고려해 헬기 이송, 이송-전원 연계 등 중증응급환자의 장거리 이송에 대비한 이송계획을 수립했다.

두 지역 모두 광역상황실이 지역 내 대응이 어려운 환자의 이송병원 선정을 지원하는 역할을 담당하게 된다. 이날 논의된 지침 개정안은 6월 내 시행되며 시행 이후에도 구급대와 응급의료기관 간에 지속 검토해 조정할 예정이다.

정 장관은 "대구·경북이 그리는 응급환자 이송체계 혁신의 현재와 미래를 동시에 확인하고 고민을 나누는 좋은 시간이었다"라며 "응급실 미수용 문제를 최소화할 수 있도록 다른 시·도의 시범사업 확대 상황을 면밀하게 챙기겠다"고 했다.

sdk1991@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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